Las mascotas no podrán visitar a sus dueños en los hospitales asturianos

A "Viena" le gusta derribar castillos de colores y jugar con los aros. Su prima "Cala" prefiere hacer nuevos amigos. Estas dos labradoras de terapia han pasado la tarde con los niños ingresados en el HUCA. Son los primeros perros que han pisado un hospital en Asturias. "Los perros te hacen sentir muy especial y ayudan en las terapias de niños y mayores", asegura Amerlia Suarez presidenta de TEA, terapia con labradores.

Los responsables sanitarios están dispuestos a estudiar la forma de repetir experiencias como ésta. Lo que no se plantea es que las mascotas puedan visitar a sus dueños en el hospital. Dicen que tendrían que ser casos muy puntuales. " No está contemplado a no ser que haya una indicación facultativa muy clara. En el hospital hay muchos condicionantes de seguridad para los pacientes. Estamos estudiando las posibilidades que existen para repetir experiencias como ésta", señala Luis Hevia, responsable del área sanitaria IV.

Esta terapia se enmarca dentro de las actividades de la feria del perro de Tineo que se celebra este fin de semana y en la que cada año se pone en valor el papel del perro en las sociedad