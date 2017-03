"A las consultas de la tarde va poca gente y la visita se duplica", dicen los médicos

"Lo de pedir jornada de tardes en la sanidad es un poco tópico. Tenemos constatado que por las tardes va mucha menos gente a las consultas, que muchos de los pacientes citados fallan y que si el médico pide alguna prueba el enfermo tiene que volver a la mañana siguiente, y de este modo se duplican los desplazamientos que tiene que hacer". Así se pronunció ayer Ángel Colmeiro, delegado del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), con relación al cambio de jornada laboral que acomete la sanidad pública, en la que se suprimirán los módulos de dos horas y media que los trabajadores realizan una tarde a la semana y se ampliará en media hora diaria la jornada de las mañanas.

En el caso del HUCA, la jornada de mañanas para operaciones, pruebas y consultas se extenderá desde las ocho de la mañana hasta las tres y media de la tarde, a partir del próximo 3 de abril. Entre los usuarios consultados por este periódico, prevalece la idea de que los servicios sanitarios han de ofrecer asistencia por las tardes "para los pacientes que trabajan por las mañanas" y que se topan con dificultades para acudir al médico. El doctor Colmeiro entiende que esta demanda de los enfermos requiere unos cuantos matices. "En la función pública se dispone de permisos para ir al médico; en la empresa privada, imagino que este derecho estará recogido en los convenios", declaró a LA NUEVA ESPAÑA el dirigente del SIMPA.

Colmeiro se muestra favorable a la modificación horaria que implicará la supresión de los módulos vespertinos (las denominadas "horas marianas"). "El Servicio de Salud (Sespa) tiene estadísticas que demuestran que prolongando la jornada de mañana pueden hacerse más consultas de alta resolución, más consultas ordinarias, más estudios de imagen...", aseguró. "El único pero que se ha puesto es el encaje de la cirugía compleja en este nuevo modelo horario, cuando la realidad es que la cirugía compleja siempre ha estado fuera de estos circuitos", enfatiza.

"Esa media hora más de las mañanas permitirá hacer más intervenciones sencillas, como cataratas o juanetes, que tienen mucha lista de espera", señaló el responsable sindical, quien agregó que el acuerdo con el anterior equipo de la Consejería de Sanidad que puso fin a la huelga de médicos de 2012 y dio lugar a la implantación de los módulos de las tardes "fue un acuerdo que cerramos en falso, como dije desde un principio al Consejero, a quien también advertí de que las horas marianas no resolverían las esperas".

"Ahora el Sespa tiene los datos en la mano, ha visto que la jornada de tarde no funciona y ha tomado una decisión. No es que se les haya encendido una bombilla. Tienen datos y ven que así no funciona. Para mí sería una sorpresa que con el cambio no mejoraran las listas de espera", señaló Ángel Colmeiro.

Entre tanto, Francisco Menéndez, responsable del sindicato Sicepa, se mostró partidario de la modificación horaria -"aunque lo ideal sería volver a las 35 horas semanales"- pero criticó al Sespa y a la dirección del HUCA por la estrategia seguida: "En el hospital hay 4.000 trabajadores que no tenemos ni idea de cómo va a aplicarse la modificación de la jornada. La Administración sólo cuenta con los facultativos; el resto no existimos. Es una falta de respeto hacia el personal".