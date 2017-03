La madre de Imran y su exnovio, culpables de asesinato con alevosía y ensañamiento

El jurado popular declaró ayer culpables de asesinato con alevosía y ensañamiento, entre otros delitos, a Fadila Chardoud y David Fuentes al considerar probado que mataron a golpes al pequeño Imran, de 20 meses, en noviembre de 2104. Las cinco mujeres y los cuatro hombres que componen el tribunal ciudadano del "crimen de la maleta" consideraron al hombre ejecutor material de los delitos y a su exnovia autora "por omisión", y mantuvieron la petición de pena del fiscal de 33 años y cinco meses de cárcel para cada uno de ellos. Según el veredicto, ambos cometieron un delito de asesinato con agravantes, además de maltrato habitual, lesiones y profanación de cadáver. Tras siete horas de deliberación, el jurado declaró culpable a Fadila por unanimidad, mientras que en el caso de David fue por mayoría de ocho a uno.

Fernando de Barutell, el abogado de David, anunció ayer al término de la lectura del veredicto que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia y en último extremo ante el Tribunal Supremo. "Con ciertas cautelas, entendemos que hay causas más que suficientes de nulidad a lo largo del procedimiento e incluso del juicio". Se refería el letrado a la primera declaración que hizo su defendido y en la que reconocía haber matado al niño, aunque luego cambió de versión inculpándola a ella. "Le he dicho a David que esto es una carrera a largo plazo". De hecho, el jurado basó parte de su argumentación en la declaración original del ahora culpable de asesinato.

También habló a la salida de la Audiencia Provincial la abogada de Fadila, Belén González. "No estoy satisfecha con el resultado. Pero esta defensa no se rinde, va a seguir luchando y valora un posible recurso". La letrada contó además que le había dado ánimos a Fadila antes de que la trasladaran de nuevo a la cárcel de Villabona. "Cómo va estar, mal. Aunque después de perder a un hijo ya no tiene nada más".

En la sala de vistas estuvo una hermana de Fadila visiblemente nerviosa. Le dio un beso a su hermana justo antes de que el jurado leyese el veredicto y luego se derrumbó con la cabeza gacha. Su abogado, Pablo Díaz Carrera, que ejerció la acusación particular contra David, habló por ella diciendo que el veredicto era previsible. "El disgusto de la hermana es mayor que la alegría ante la condena del exnovio de Fadila".

El jurado popular argumentó buena parte de su dictamen en base a las declaraciones de los médicos forenses sobre las lesiones del niño y sobre el trastorno de la personalidad de David, "que le hace capaz de descargar en un arrebato de ira contra los más débiles, como Imran". Y también en que no creen posible que Fadila no estuviera en casa cuando mataron al niño. Ella argumentó que estuvo fuera del domicilio 45 minutos y al volver, su hijo no estaba. "Entendemos que no fue así y que a su novio no le dio tiempo a limpiar la escena del crimen o a deshacerse del cadáver sin que ella estuviera presente".

La última jornada judicial del "crimen del niño de la maleta" comenzó a primera hora de la mañana en la Audiencia Provincial con la vistilla de las partes para que la jueza, el fiscal, la acusación particular, la abogada de Fadila y el abogado de David matizaran el objeto del veredicto a puerta cerrada. Casi tres horas después, salieron de allí con un dossier de más de treinta páginas en el que cada uno de ellos matizó sus conclusiones sobre los acusados. El informe debió leerlo después el jurado popular durante su deliberación. Las cinco mujeres y los cuatro hombres que lo componen se reunieron en una sala de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial desde las 13.30 horas. Hicieron una pausa para comer a eso de las tres y la mayoría se llevó una maleta con ropa de muda ante la posibilidad de pasar la noche en Oviedo, donde se alojaron en un hotel.

A la lectura del veredicto acudieron menos personas que de costumbre ya que fue hacia las 20.45 horas, cuando ya no hay actividad en los juzgados de Llamaquique. Quien sí estuvo fue la traductora de árabe que, impresionada por el caso quiso saber de primera mano su desenlace.

Con independencia del veredicto del jurado, la magistrada tendrá que dictar sentencia para imponer las penas que les corresponde a cada uno. No existe fecha concreta, pero lo habitual es que lo haga entre una semana y quince días después que el tribunal ciudadano.