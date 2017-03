El Oviedo abre la puerta a instalarse en El Asturcón: "Es buena opción", dice Vallina

El Real Oviedo ha recibido con agrado la propuesta del Ayuntamiento, que le ha ofrecido al club la posibilidad de cederle las instalaciones del centro ecuestre de El Asturcón durante un periodo de 50 años para que construya allí su ciudad deportiva, como adelantó ayer en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA. Lo que más le gusta al presidente de la entidad azul es la amplitud del plazo de dicha concesión. "Hasta ahora no teníamos una propuesta clara para seguir adelante y no podíamos ni siquiera gastar dinero en hacer un estudio porque no había nada en concreto. Por ejemplo, no sería viable invertir en El Asturcón si la concesión es de cinco años, pero con cincuenta las cosas cambian", explica Jorge Menéndez Vallina.

El presidente del Oviedo considera que El Asturcón "es una instalación que tiene muchas posibilidades" y que se trata de una "buena opción" para construir la ciudad deportiva del club, pero también quiere dejar claro que no es la única que se está barajando desde la entidad. "También está La Pixarra y alguna otra zona que ni siquiera es pública, pero tendremos que estudiar bien cada una de ellas. Para construir la ciudad deportiva en El Asturcón primero hay que hacer un estudio detallado de la inversión a realizar y saber cuánto nos costaría el mantenimiento, por ejemplo, ya que es una instalación muy grande", dice Vallina. No en vano, "lo primero que queremos es sanear el equipo y que no se generen más deudas. Después es evidente que un club grande como el nuestro necesita una ciudad deportiva para crecer desde la cantera", recalca el presidente.

El Real Oviedo y el Ayuntamiento mantuvieron una reunión el mes pasado. En ese encuentro, además de otros temas, se puso sobre la mesa el de El Asturcón. El gobierno se comprometió a estudiar el "marco legal" para llevar a cabo el proyecto de la ciudad deportiva en el hípico y parece ser que la ha encontrado: sería una "concesión demanial". Esta fórmula administrativa permite que el Ayuntamiento pueda iniciar otro procedimiento de concesión a partir de una iniciativa privada para salvar las instalaciones una vez que el concurso público se queda desierto, como fue el caso. Así, el Oviedo tendría un uso exclusivo de las instalaciones, en las que sí se mantendría el servicio de hipoterapia. "Nosotros hemos cumplido con nuestro compromiso, que era encontrar las fórmulas legales para la cesión de las instalaciones del hípico. Ahora es el Real Oviedo el que tiene que decidir si presenta o no un proyecto para seguir adelante, pero nosotros estamos encantados de facilitarle las cosas al equipo de la ciudad", señala Ana Rivas, portavoz del PSOE en el Consistorio.

A Ana Taboada, la portavoz de Somos, "todo lo que sea positivo para el Real Oviedo" le parece una buena idea, sobre todo si entra en juego un proyecto estrella del gabinismo que ha tocado fondo. "El Asturcón es un pufo heredado del PP que le supone a Oviedo un gasto anual de casi 1,5 millones de euros. Se trata de unas instalaciones que puso en marcha en su día Gabino de Lorenzo para mantener su negocio de Benia de Onís", ataca Taboada haciendo referencia a la Yeguada Picos de Europa, una empresa fundada por el propio De Lorenzo tan solo un año antes de la apertura del centro ecuestre. "Ahora lo importante sería que el Real Oviedo presente cuanto antes un proyecto que sea beneficioso para todos y que nosotros podamos estudiarlo para poder iniciar los trámites antes del fin de mandato", señala Taboada.

Cristina Pontón, la portavoz de la tercera pata del tripartito en el Ayuntamiento (IU), también considera que la cesión al Real Oviedo sería el mejor futuro para las instalaciones de El Asturcón. "Con una cesión de 50 años el equipo ya puede invertir estando seguro de que existe un proyecto a largo plazo. Nos hubiera gustado que en El Asturcón se hubiese llevado a cabo algún proyecto de tipo social, pero el concurso se quedó desierto y hay que darle salida a esas instalaciones", señala Pontón. Ciudadanos exige al tripartito "rigor" con El Asturcón y "que primero se pongan de acuerdo en lo que quieren hacer con el complejo, ya que un día proponen usarlo para sendas a caballo y de aventura y al siguiente cedérselo al Real Oviedo", señala Luis Pacho, portavoz de la formación naranja, Luis Pacho.