Trubia llora la muerte de "Cuco"

Un día después del fatal accidente que le costó la vida a Luis Manuel Cabo Fernández, la localidad trubieca de Las Cuestas se despertó aún conmovida por la desgracia. Los vecinos todavía no podían creerse ayer que el hombre de 45 años que falleció el lunes aplastado por el árbol que estaba troceando con su motosierra sea "Cuco el de Cabo", una persona "del pueblo de toda la vida" que además era muy conocido en todo el valle. "Yo nunca lo llamé Luis Manuel; para mí y para todos nosotros era 'Cuco', 'Cuquín', un guaje que vi crecer desde que era pequeño y que no me puedo quitar de la cabeza", explicaba ayer con los ojos llenos de lágrimas uno de los vecinos del pueblo, justo al lado de la finca en la que tuvo lugar el fatídico accidente, en un punto de Las Cuestas conocido como el Refuxial.

Como si fuese un capricho del destino, a Luis Manuel Cabo Fernández se le apagó la vida a escasos treinta metros de la casa en la que nació, según aseguran los vecinos que ayer se prestaron a hablar con este diario. Aunque en ese momento estaba sólo y no hubo testigos directos de lo ocurrido, todo apunta a que Luis Manuel Cabo Fernández había talado el árbol con su motosierra "para hacer leña" y se encontraba cortándolo en trozos más pequeños en una parte de la finca de pendiente muy pronunciada. El tronco estaba apoyado en el suelo, en posición horizontal y supuestamente asegurado para que no se moviese, pero las sujeciones fallaron y el árbol acabó bajando ladera abajo hasta pasarle por encima a "Cuco". La parte del tronco que lo aplastó tiene una longitud aproximada de siete metros, uno de diámetro y pesa unas ocho toneladas, según los cálculos que hicieron los bomberos el lunes en el lugar del accidente.

"Hay quien dice que se le enganchó la ropa al tronco y que lo arrastró al caer, pero eso ahora mismo no importa para nada. Lo peor es que el chaval está muerto y que su familia está destrozada", explicaba una señora a la puerta de su vivienda que prefiere mantener su nombre en el anonimato. "Los hermanos quieren llevar lo sucedido con discreción y nosotros les comprendemos. Da igual que yo diga mi nombre, aquí todos queríamos a 'Cuco' y estamos muy fastidiados. En este pueblo nos conocemos todos", aseguraba apenada la mujer.

Luis Manuel Cabo Fernández estaba soltero y no tenía hijos. Actualmente "se encontraba en el paro por culpa de la crisis", pero "antes había trabajado en cosas relacionadas con la construcción", afirma otro de los vecinos de Las Cuestas. Los trabajadores que están realizando las obras de ampliación de la carretera entre Trubia y Sama de Grado -la que pasa por Las Cuestas- eran los únicos que hacían ruido ayer en la zona en la que se registró el accidente, el resto del pueblo se veía apagado. "Es normal. Estamos todos muy tristes", dijo otra mujer antes de meterse en su casa.

Aunque el médico del helicóptero del 112 certificó la muerte del accidentado poco después del suceso -a eso de las siete de la tarde- muchos de los vecinos de Las Cuestas estuvieron el lunes en el lugar del accidente hasta que el forense ordenó el levantamiento del cadáver. "Nunca se me olvidará esa imagen", repetía ayer un vecino de "Cuco".