Los Premios Lírico se disuelven con un superávit de 96.500 euros

El Patronato de la Fundación Premios Líricos Teatro Campoamor tiene previsto aprobar hoy a la una y media de la tarde su extinción. El certificado de defunción del organismo puesto en marcha hace doce años por el gobierno del PP para organizar una gala en el Campoamor dedicada a premiar a los profesionales de la lírica en España llega después de que a finales del año pasado el gobierno tripartito diera un paso atrás en la convocatoria de la que iba a ser la XI edición de estos galardones. A pesar de los problemas económicos esgrimidos entonces, en su extinción la Fundación Premios Líricos exhibe un superávit de 96.515,17 euros, un dinero que ingresará ahora el Ayuntamiento.

En la negociación del presupuesto de este 2017, Somos e Izquierda Unida forzaron la supresión de la partida de 260.000 euros con la que el Ayuntamiento subvencionaba la gala. A pesar de que ya se había convocado una nueva edición y de que este año se había empezado a trabajar en un montaje vinculado al 125 aniversario del Teatro Campoamor, el Patronato se reunió de urgencia entonces y aprobó dar marcha atrás en la convocatoria, con la oposición de PP y Ciudadanos que llegaron a convocar una concentración contra la supresión de los Premios Líricos.

Ahora quedaba liquidar las cuentas y aprobar la extinción definitiva. Eso es lo que harán hoy los miembros del Patronato, presididos por el Alcalde, Wenceslao López, con el Concejal de Cultura Roberto Sánchez Ramos en la vicepresidencia, y con un representante de Somos y otro del PP como vocales. Además, el Patronato suma otros cuatro patronos ajenos a los grupos municipales: Jaime Martínez (Ópera de Oviedo), Jaime Álvarez-Buylla (Sociedad Filarmónica), Francisco González Álvarez-Buylla (Fundación Musical Ciudad de Oviedo) y la directora de la Fundación, Inés Argüelles.

Aunque la extinción exige ser aprobada por dos tercios del patronato, no está previsto que se rechace, al carecer el organismo de dinero para organizar la gala de este año. En este sentido, la vocal del PP en los Premios Líricos, María Ablanedo, recalcó que la ceremonia de este año no iba a costar los 260.000 euros de ahorro anunciados, sino sólo 190.000. En las cuentas presentadas hoy también quedó patente que el Ayuntamiento no fue capaz de captar nuevos patrocionios privados para sostener la actividad, motivo principal de la desaparición según el tripartito, pero que en su liquidación la Fundación aporta un superavit a las arcas públicas.

Tras el anuncio de la supresión de los premios la asociación Ópera XXI anunció su intención de retomar este proyecto sin que por el momento se haya confirmado esta posibilidad.