Más de 400 personas se echan a la calle en Colloto contra la delincuencia

Más de cuatrocientas personas, según los cálculos de la Policía, se echaron esta tarde a la calle en Colloto para exigir más medidas de seguridad en el pueblo. Los vecinos, con pitos y pancartas, recorrieron a pie la carretera general hasta el centro social, un punto en el hubo una parada para hacer visible el descontento de los ciudadanos ante la oleada de delincuencia que afecta a Colloto desde principios de año.

Los vecinos aseguran que en Colloto se han multiplicado los "atracos, agresiones, robos en coches y todo tipo de delitos" en los últimos tres meses, un periodo que los ciudadanos hacen coincidir con la llegada de "una serie de familias conflictivas" que se han instalado en las viviendas de protección oficial situadas en la Plaza del Pueblo de Madrid. "No tenemos problemas con ninguna etnia ni con los extranjeros. Esta manifestación no tiene ningún componente racial, pero exigimos que se acabe con esto cuanto antes porque todas las mañanas aparecen dos o tres coches reventados para robar en su interior", señala Jorge Sandoval, el gestor de la página Vive Colloto, una de las convocantes de la protesta. "No queremos mangantes, ni maleantes", rezaba alguna de las pancartas.