Colloto se echa a la calle para protestar contra la delincuencia y exigir más seguridad

Colloto se echó ayer a la calle con pitos y pancartas contra la delincuencia. Más de cuatrocientos vecinos -según la Policía- se manifestaron por las calles del pueblo para exigir "medidas de seguridad efectivas" que pongan freno a la oleada de "robos, atracos y agresiones" que afecta a Colloto desde principios de año, una fecha que los ciudadanos hacen coincidir con la llegada de "una serie de familias conflictivas" que se han instalado en las viviendas de protección oficial situadas en la Plaza del Pueblo de Madrid. "No tenemos problemas con ninguna etnia ni con los extranjeros, tenemos problemas con los delincuentes. Esta manifestación no tiene ningún componente racial, pero exigimos medidas cuanto antes porque todas las mañanas aparecen dos o tres coches reventados y con robos en su interior, entre otras muchas cosas", señala Jorge Sandoval, el gestor de la página Vive Colloto, una de las convocantes.



"No queremos mangantes ni maleantes", rezaba alguna de las pancartas que se mostraron ayer durante la manifestación. "Salimos a protestar porque esto no se puede seguir soportando. Los ciudadanos estamos atemorizados por culpa de algunos delincuentes que entran a robar en los comercios, atracan a los niños, intimidan a los mayores o se llevan los coches de los vecinos", explica José Luis Labra, uno de los vecinos que ayer tomó parte en la manifestación. "Ahora mismo, Colloto es una ciudad sin ley y nosotros sólo queremos que las cosas vuelvan a ser como antes. El pueblo siempre fue bastante tranquilo y ahora no podemos dejar a nuestros hijos salir solos a la calle porque puede ocurrirles algo", afirma Sandra Tuñón, del colectivo "Colloto existe", otro de los que se movió para que la protesta se llevara a efecto.



La manifestación partió a las seis de la tarde de la Plaza del Pueblo de Madrid. Los participantes discurrieron por la carretera general hasta llegar al centro social de la localidad, cuya bedel ha denunciado recientemente el ataque que sufrió por parte de dos menores a los que llamó la atención tras haberlos pillado "fumando porros" en el baño. "La próxima semana mandaremos un escrito a Vipasa -la gestora de las viviendas sociales- para que tome medidas con estas familias conflictivas. Los culpables no son todos los que viven ahí, al contrario, son dos o tres familias que son antisociales", anunció Jorge Sandoval con el megáfono para todos los participantes en la marcha, que discurrió por las calles de Colloto tras una pancarta con el siguiente lema: "Queremos vivir en paz, ¿es tanto pedir?".



Los vecinos de Colloto no piensan parar hasta que la situación se solucione. "Saldremos a la calle las veces que sea necesario. Hasta que haya Policía suficiente como para frenar a estos delincuentes de una vez", subraya Carlos Fanjul, que lleva viviendo 35 años en el pueblo.