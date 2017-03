Wenceslao López: "El tripartito vive en un ambiente interno y externo agresivo"

La asamblea local de Izquierda Unida celebrada ayer en la antigua cárcel se pareció más a un acto de conciliación entre tres socios que a la reunión de la dirección de un partido político en Oviedo para nombrar a su nuevo coordinador, Iván Álvarez, y despedir honrosamente al saliente, Alejandro Suárez. Fue una reunión informal de IU, PSOE y Somos con la bandera tricolor y el logo rojo del grupo anfitrión decorando la escena. Después del discurso de Álvarez, el socialista y regidor Wenceslao López y la primera teniente de Alcalde y líder de Somos, Ana Taboada, tomaron la palabra ante decenas de militantes que no eran los suyos, al menos de forma directa. Los representantes del tripartito defendieron "el gobierno plural de izquierdas" que dirige el rumbo del municipio desde hace casi dos años, pero también le pusieron pegas. Así, el Alcalde reconoció que "el tripartito vive en ambiente interno y externo agresivo", pero que pese a las tensiones los tres socios son capaces de dialogar y alcanzar acuerdos.



Taboada también dio una de cal y otra de arena, aunque fue más severa y directa al focalizar sus reproches sobre IU: "Nuestra relación es correcta, pero debe mejorar para hacer una estrategia común de ciudad". Teniendo en cuenta que ambas formaciones comparten gobierno en Oviedo y que están unidas a nivel estatal, parece claro que la primera teniente de Alcalde reclamó algo más que simple cortesía entre IU y Somos. De hecho, comenzó su discurso en el Archivo Histórico de Asturias (antigua cárcel) enviando "un abrazo fraternal" a los afiliados de IU y afirmando que "no es un mero trámite que el Alcalde y yo estemos aquí".



El tercer teniente de Alcalde y concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, "Rivi", estaba en la mesa presidencial sentado junto al ya antiguo coordinador de IU, Alejandro Suárez. Sin embargo, no intervino en el turno de palabra pese a que el acto se convirtió en una reunión informal del tripartito. El protocolo fue diferente. Le tocaba el turno al protagonista de la jornada, Iván Álvarez, elegido por unanimidad como máximo responsable de la dirección política de IU en la capital asturiana. "Este gobierno de izquierdas tiene que repetir para afianzar la era del cambio en las próximas elecciones locales".



Lejos de acentuar las diferencias de los tres socios, el concejal de Interior y ahora coordinador de IU de Oviedo, optó por restarles importancia. "Hay que minimizar los debates internos, el enemigo y su marca blanca están fuera de la Casa Consistorial".



La portavoz de IU en el Ayuntamiento, Cristina Pontón, pasó de puntillas por las desavenencias en el seno del tripartito. Tampoco pudo hacer mucho porque su mensaje estaba grabado en video por encontrarse fuera y se emitió en la pantalla del salón de actos de la antigua cárcel: "Salud y República, compañeros".