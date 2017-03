Elvira Lindo habla de mujeres y literatura con los alumnos del IES Alfonso II

"Las Sinsombrero" de Elvira Lindo ha sido uno de los textos en los que los alumnos del Alfonso han trabajado esta semana. El libro habla de las mujeres de la primera generación de mujeres que entró sin complejos en el mundo artístico. "En muchos institutos se empieza a hablar mucho de las mujeres, en muchos aspectos. Yo vengo a contar cómo se ha ninguneado a mujer creadora", explica la escritora, y añade: "Yo misma cuando dejé la radio iba con mi marido y me consideraba invisible, las mujeres nos tenemos que esforzar el doble. Me gustó mucho una frase que leí en una camiseta que me compré en Nueva York y que decía algo así como que las mujeres buenas no pasarán a la historia, ésa es mi filosofía".

El encuentro literario con Elvira Lindo se enmarca en las actividades que se han llevado a cabo en el centro con motivo del día 8 de marzo. Las biografías de mujeres de distintos ámbitos llenan los pasillos del centro. "Es importante tener un discurso sobre la igualdad y el debate tiene que estar en el instituto de la misma manera que está en la calle. No se puede hablar sólo de lo que se ve en la tele", puntualiza la autora. "Me gustaría preguntarle por qué se dedicó a la literatura y cuál es su experiencia, porque las mujeres lo tienen más difícil", reconoce uno de los alumnos del centro.

Mientras el salón de actos se llena con chavales de 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato, algunos alumnos repasan sus apuntes. "La sigo desde la época de Manolito Gafotas, me gusta cómo describe a los personajes", apunta un estudiante. Para romper el hielo con las preguntas, Elvira Lindo promete un libro dedicado. No hace falta, la autora engancha y los jóvenes se identifican con sus libros.