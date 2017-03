Una de las mejores vendedoras de la ONCE de España está en Oviedo

Lorena García Vaquero, que vende cupones en Oviedo y Posada de Llanera, ha sido seleccionada como la mejor vendedora de la ONCE del año 2016 en Asturias. Junto a otros veintiún vendedores de toda España recibió una mención especial de la organización el pasado 3 de marzo, en el transcurso de una cena de gala celebrada en Madrid.

Lorena García, vendedora con discapacidad visual, comenzó a vender cupones el 1 de septiembre de 2003. Es muy meticulosa con el orden de las cosas. Hiperactiva, no puede parar un momento, siempre necesita estar haciendo algo.

A la gala en que la asturiana fue distinguida asistieron los máximos responsables de la ONCE, entre ellos el presidente, Miguel Carballeda, y el director general, Ángel Sánchez. Con el galardón la organización reconoce anualmente el esfuerzo de los trabajadores dedicados a la venta de sus diferentes productos de juego.

Además de la gala, los premiados disfrutaron de un fin de semana de convivencia y compañerismo, con una visita guiada por el Madrid ´Del Vanguardismo del Siglo XXI al centro histórico de la ciudad´; un espectáculo cultural; almuerzos y cenas y tiempo libre para recorrer la ciudad a su aire.

En Asturias, la ONCE cuenta en la actualidad con una red de 550 vendedores.

Reconocimiento institucional a "Buena gente ONCE"

El lema elegido para la gala de los mejores vendedores de la ONCE del año 2016, en su décima edición, fue el de "Buena gente ONCE", como ya se hiciera en años anteriores, y transcurrió bajo los valores del talento, simpatía, solidaridad, ilusión, ingenio, cercanía y compromiso.

Estos son, precisamente, algunos de los valores que la ONCE tiene en cuenta a la hora de seleccionar a aquellos vendedores que han destacado a lo largo del año, además del propio desempeño de su trabajo, su actitud en el puesto, su grado de implicación en la vida institucional de la Organización y su compromiso con la labor social.

El aspecto más original de la gala fue la conversión del salón donde transcurrió el acto, en un improvisado estudio de radio en el que se desarrollaba un singular programa, donde se entremezclaron entrevistas, publicidad, reportajes, llamadas telefónicas, regalos sorpresa, etc. En el mismo, bajo la conducción del popular locutor de radio deportiva Juanma Ortega, fueron erigiéndose como auténticos protagonistas de la gala los vendedores y vendedoras premiados. Todo ello amenizado con varios skecht del grupo de teatro Yllana.

Con esta ceremonia anual la ONCE pretende hacer un reconocimiento especial a estos trabajadores que han demostrado su esfuerzo durante todo el año.