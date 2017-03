El kamikaze de la Ronda Sur acepta un año sin carné y seis meses de cárcel que no cumplirá

La escapada Ronda Sur abajo en sentido contrario; el intento de atropello a un policía; golpear a un coche camuflado; huir a toda velocidad saltándose semáforos y escapar a pie por el Antiguo; y todo esto, bien cargado de alcohol -1 miligramo por litro de aire espirado, cuatro veces más de lo permitido- y cocaína -positivo en el test de drogas-. El autor de la retahíla de delitos, cometidos todos el domingo por la mañana tras una noche de fiesta, se queda un año sin permiso de conducir y carga con una pena de 6 meses de prisión, que no cumplirá al no contar con antecedentes, siempre y cuando no delinca en los próximos dos años. Tendrá que pagar los daños -aún sin cuantificar- al coche policial camuflado que embistió en su loca huida y la barandilla de la calle Marqués de Gastañaga, contra la que chocó al inicio de la escapada.



Así quedó estipulado ayer, mediante conformidad entre las partes, durante el juicio rápido al que fue sometido el conductor, vecino de Morente, un barrio de una treintena de casas en San Esteban de las Cruces. Inicialmente, la Fiscalía reclamaba 9 meses de prisión y 18 sin carné.



Aun no eran las ocho de la mañana del pasado domingo cuando la errática trayectoria de una Peugeot Partner blanca por Padre Suárez llamaron la atención de agentes de paisano de la Policía Local, en un coche camuflado. Uno de ellos se dirigió a la furgoneta, detenida en el semáforo cercano al colegio de los Dominicos. Al mostrar la placa, el hombre intentó atropellarle e inicio una huida desesperada.



Ignoró el disco rojo y enfiló Marqués de Gastañaga ante el asombro desde la acera de una pareja y de un hombre listo para hacer deporte. Al coronar la subida, se estrelló contra la barandilla de protección.



El coche policial aprovechó para cerrarle el paso, pero el fugitivo se las arregló para sacárselo de en medio de un golpetazo y avanzar por Arzobispo Guisasola.



Al llegar a a la glorieta de San Lázaro, tomó la Ronda Sur en sentido contrario hacia Fozaneldi. Consiguió dar esquinazo a los policías, que para ese momento ya habían dado aviso a todas las patrullas activas a esas horas. Minutos después, los mismos policías hallaron la furgoneta al inicio de la calle Carta Puebla. No mucho más lejos estaba el joven, al que vieron acercarse al vehículo que había abandonado allí. Una breve persecución a pie fue suficiente para ponerle los grilletes y dar fin a la aventura. Elegantemente trajeado, no ofreció resistencia, fue traslado al Rubín y después a la comisaría de General Yagüe, donde permaneció hasta el juicio rápido de ayer.