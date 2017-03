Ovetenses y turistas denuncian el exceso de pintadas en el Antiguo, "el barrio del espray"

Las fotografías de los turistas en el casco antiguo han cambiado desde hace unos meses. Si antes inmortalizaban a La lechera y su burro o fingían buscar cobijo bajo El Paraguas, ahora se sacan un selfie en la entrada de la calle Fuero junto a las firmas "North Vandals" y "Hedor", o al lado de la frase "Menos rosarios y más bolas chinas". Son las pintadas que inundan sigilosamente, pero a pasos agigantados el corazón de Oviedo con colores chillones y mensajes variados. Visitantes y carbayones denuncian un exceso de grafitis en una zona bautizada ya como "el barrio del espray" y exigen una limpieza urgente. Pero la solución no es fácil porque cada fachada y cada esquina tienen dueños diferentes.



El Ayuntamiento no puede intervenir en propiedades particulares o protegidas por Patrimonio (dependiente del Principado), pero busca "llegar a acuerdos". Lo explica la concejala de Vías Públicas y Limpieza, Ana Rivas. "La situación es preocupante. Basta con tener ojos en la cara para darse cuenta de que el Antiguo nunca tuvo tantas pintadas y que la cosa crece a diario".



La mayor parte de los edificios del casco histórico son de propiedad privada -algunos pertenecen al Arzobispado- y en muchos otros casos es complicado localizar a los dueños porque son inmuebles deshabitados. "Queremos revisar el plan de protección con el objetivo de hacer intervenciones específicas superando la limitación actual. La responsabilidad es de los propietarios y el consentimiento, de Patrimonio con la colaboración del departamento de conservación urbana", comenta la edil, para quien además el aumento de las pintadas afecta "a todo el municipio".



Los operarios del servicio de Limpieza municipal no dan abasto en las vías públicas. Dos equipos se dedican a la limpieza de pintadas y el Ayuntamiento ha incorporado recientemente nueva maquinaria de saneamiento e incluso ha recuperado el baldeo a presión. Ningún barrio se libra del espray o del rotulador. Por ejemplo, una de las últimas tiendas que ha abierto en la calle Uría, muy cerca del pasaje, luce una firma ininteligible en su fachada azul claro. Y la entrada a Oviedo por la "Y" parece tener una sola pintada al recorrerla en coche porque apenas hay espacio entre los grafitis a excepción de San Julián de los Prados.



"No sabemos a qué obedece este incremento. Ahora incluso pintan sobre pintadas anteriores y eso dificulta la limpieza". Según Rivas, la tarea también se complica si la fachada o el muro están enlucidos y si se trata de metal -como farolas- porque la pintura y los tratamientos pueden tener efectos abrasivos.



Lo curioso es que nadie ve a los autores. "Deben hacerlo de madrugada y en días en que no hay un alma", cuenta una vecina de la calle Fuero (una de las más afectadas por los grafitis) que en alguna ocasión ha oído "ruido de aerosol, pero muy bajito". Los residentes del caso antiguo piden más vigilancia policial y más luz en calles, como Fuero o Ildefonso Martínez, para detener a los autores y evitar que actúen lejos de miradas y amparados por la oscuridad.