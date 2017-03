Funerarias Reunidas proyecta un tanatorio junto al HUCA que releve a Los Arenales

Oviedo contará con un nuevo tanatorio junto al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) que muy probablemente sustituirá al de Los Arenales. Éste es, al menos, el proyecto que baraja la empresa Funerarias Reunidas, que ha adquirido una parcela de casi 3.000 metros cuadrados en Prado de la Vega, emplazada entre el Laboratorio de Salud Pública y el complejo hospitalario de La Cadellada. Dado que el Ayuntamiento ha dado el visto bueno a la idea, pero ha advertido de que ese nuevo equipamiento no puede incluir crematorios porque no encajan en el entorno, es casi seguro que los hornos de incineración se quedarán donde están, junto al cementerio municipal. En todo caso, es posible que sea la evolución de la demanda la que defina el futuro del veterano equipamiento, que acumula 35 años de historia.



En el momento actual, los tres tanatorios de la ciudad están ubicados en espacios muy cercanos entre sí, anexos al camposanto. Los otros dos equipamientos son El Salvador (de Funerarias Principado) y Ciudad de Oviedo (de Funeraria Santa Teresa).



El de Los Arenales empezó a construirse en 1982. Sus promotores siempre han destacado su carácter vanguardista, bajo el argumento de que, en su momento, fue el cuarto servicio de estas características en funcionar en España, sólo antecedido por los de Madrid, Barcelona y La Coruña, y que fue el primero construido fuera del casco urbano de la ciudad.



Con relación al nuevo proyecto, Funerarias Reunidas ha optado por la discreción. Según ha podido saber este periódico, la adquisición de la parcela ya ha sido formalizada en el Registro de la Propiedad. El plan que los promotores tienen sobre la mesa consiste en un edificio de cuatro plantas -bajo rasante, planta baja y dos plantas más- que totaliza unos 6.000 metros, superficie que autoriza la normativa urbanística que afecta a la zona. La intención que Funerarias Reunidas ha hecho llegar a algunos de sus interlocutores habituales habla de construir en las proximidades del HUCA -un emplazamiento que consideran máximamente atractivo- "el tanatorio del siglo XXI". Con esta expresión quieren describir un edificio conceptualmente distinto de los conocidos hasta la fecha, con salas más amplias y dotadas de varios compartimentos.



La empresa ha transmitido sus planes tanto al Principado como al Ayuntamiento ovetense. El objetivo prioritario era que las autoridades competentes determinaran que la parcela en cuestión se adecuaba al uso que pretende dársele, y la respuesta ha sido afirmativa. En el sector se destaca que, en el contexto actual, una iniciativa de esta naturaleza desata un notable interés en la ciudad tanto entre las entidades de crédito como entre las empresas constructoras. No han trascendido datos sobre los plazos del proyecto. En este aspecto, será decisivo lo que el Consistorio demore la concesión de la licencia para construir.



El actual tanatorio de Los Arenales, propiedad de la sociedad Funerarias Reunidas S.A., ocupa una finca de 15.000 metros cuadrados y suma más de 4.000 metros edificados. Dispone de 17 salas-velatorio, capilla y dos hornos crematorios, a lo que hay que añadir más de 200 plazas de aparcamiento.