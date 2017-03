El IBI para ricos afecta a doce bloques de La Manjoya, Villafría y La Corredoria

El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para las grandes fortunas de la ciudad que ha puesto en marcha el tripartito (Somos, PSOE e IU) en las ordenanzas fiscales de este año afectará a más de una docena de comunidades de vecinos de zonas tan dispares como el centro, Villafría (Otero), La Corredoria, La Manjoya o Ciudad Naranco. El denominado popularmente como "IBI para ricos" repercutirá en estos casos en las plazas de aparcamiento, pero no en las viviendas, a las que no afectará esta subida impositiva.



El problema se centra en que las comunidades que verán incrementado el recibo del IBI de las plazas de garaje en hasta un 70 por ciento no han realizado la división horizontal de sus aparcamientos, lo que dispara su valor catastral y les hace superar el límite de un millón de euros marcado por el tripartito para aplicar la subida del impuesto popularmente conocido como contribución.



El límite del millón de euros se aplica a oficinas (63), inmuebles con usos industriales (53), comercios (80) y almacenes-garajes (43). En el caso de los inmuebles destinados a ocio y hostelería (17) el límite del valor catastral a partir del cual se entiende que son propiedad de grandes fortunas arranca en 2,6 millones de euros. Y para los de carácter deportivo (1) el valor catastral que marca tener que pagar hasta el 70 por ciento más es de 7,6 millones. Así, en total se verán afectados por la subida del IBI para los ricos 257 inmuebles.



Los garajes de los edificios afectados se reparten por calles como Quintana (son varios), plaza de América, Aguamiera, Nueve de Mayo, Melquíades Álvarez, Villafría y Lorenzo Abruñedo. Al tratarse de plazas de garaje el impacto en el recibo anual tomando como ejemplo uno de 30 euros, sería de 21 euros. Es decir, el propietario de la plaza pasaría a pagar 51 euros de IBI.



Donde el impacto es notable es, por ejemplo, en los centros comerciales. Una conocida cadena de grandes almacenes, con dos locales en el centro, verá incrementado su recibo del IBI por la medida del tripartito en unos 400.000 euros. A otra superficie le tocará desembolsar más de 150.000 euros extra. El IBI para los ricos también golpeará de lleno a los hoteles de la ciudad. Sólo uno de ellos tendrá que pagar en el próximo recibo del IBI más de 100.000 euros de lo que venía abonando hasta la fecha. Este recargo en la contribución también afecta a las sedes de colegios profesionales como el de abogados o arquitectos, en los que no hay actividad económica. El Colegio de Abogados de Oviedo ya anunció que el "sobrecoste" que tendrá que afrontar es de 10.000 euros. De ahí que decidiera recurrir la medida presentado un recurso ante los juzgados de lo contencioso-administrativo. Previamente, algunas grandes superficies presentaron alegaciones contra esta subida del IBI. Todas ellas fueron rechazas en vía administrativa por el Ayuntamiento de Oviedo. Ahora les queda optar por la justicia ordinaria y tratar de evitar el pago o, al menos, iniciar una maraña de recursos y contrarecursos para retrasar el pago del nuevo tramo del IBI.



Con esta medida impulsada desde la concejalía de Economía, responsabilidad de Rubén Rosón (Somos), el tripartito confía en recaudar 3 millones de euros más en concepto de IBI. La previsión municipal es que el montante global de este impuesto suponga para las arcas municipales a finales de años una recaudación de más de 70 millones de euros. Se trata del impuesto que más dinero aporta a los municipios.