El PP acusa al Alcalde de "acosar" a los funcionarios por "Villa Magdalena"

El PP tachó ayer al alcalde, Wenceslao López (PSOE), de "dictador" y lo acusó de "acosar" a los funcionarios del Ayuntamiento para que hagan un informe "dirigido y a medida" sobre quiénes fueron los responsables políticos de la expropiación de "Villa Magdalena", que le ha costado al municipio más de 65 millones de euros. Y es que el tripartito local está teniendo problemas para encontrar a un jurista municipal que realice el expediente en el que se apunten los nombres de los concejales del PP que participaron a lo largo de 20 años en la operación de "Villa Magdalena", tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, para exigirles luego responsabilidades patrimoniales. A juicio de Agustín Iglesias Caunedo, portavoz municipal del PP, al tripartito y al Alcalde "la realidad les da igual" y "sólo les importa lo que a ellos les gustaría que fuese. Cuando los informes indican lo contrario da igual, encargan otros dirigidos y a medida". Caunedo se preguntó: "¿Qué será lo siguiente? ¿Ponérselos ya redactados a la firma a los funcionarios?". Y añadió: "Es lo nunca visto en democracia". El líder del PP en el Ayuntamiento considera que el Alcalde "no ha conseguido que los funcionarios hicieran el informe a medida que él quería para seguir con su campaña de acoso a la oposición". Caunedo abundó afirmando que el Tribunal de Cuentas ya dictaminó en 2001 que en la gestión de la expropiación de "Villa Magdalena" "no hubo responsabilidad o alcance contable". Y sentenció: "El señor López ya ha dado demasiadas muestras de no respetar ni las resoluciones judiciales, ni a los jueces. Por eso sorprende que ahora quiera convertirse en uno de ellos. Pretenderá a así evitar que le sigan dando varapalos".



Mientras, Cristina Pontón, portavoz de IU, cargó contra Ciudadanos después de que la formación naranja aconsejase al tripartito dejar de lado el informe sobre "Villa Magdalena" y esperar que hablen las urnas. "Ciudadanos obvia el hecho de que eso fue precisamente lo que los ovetenses ya hicieron en las elecciones del 2015: Ponernos donde estamos para hacer lo que estamos haciendo".



Pontón afirmó que el tripartito no lo está haciendo "de manera caciquil sino con esos informes que según Ciudadanos no hacen falta". La portavoz de IU aseguró que la postura de Ciudadanos "deja claro que lo que intentan es dejar pasar la oportunidad de buscar responsables del mayor pelotazo que se ha dado en esta ciudad", pero que además deja al descubierto su "ideología, por cierto, sospechosamente cercana a la del PP. Hay que ver lo que dan de sí las farturas en la Delegación del Gobierno donde el mantel azul se combina con las servilletas naranjas".