Herida grave una perra al caer desde un tercero en Celestino Mendizábal

Una perra, que se encontraba sola en casa, cayó ayer desde un tercer piso del número 24 de Celestino Mendizábal, en el barrio de Pumarín. Después de que la Policía Local diese aviso al albergue municipal de animales desde el lugar del suceso, la perra fue trasladada en estado de gravedad a una clínica veterinaria. Tiene lesiones en una pata y permanecerá, al menos, 24 horas en observación para confirmar que no haya más daños. No lleva microchip por lo que agentes no pudieron ponerse en contacto con sus dueños. Fueron estos los que, al llegar al domicilio, se pusieron en contacto con la Policía Local y se desplazaron después para visitar a su mascota.