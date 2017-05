Somos reivindica el solar de la Vega como sede del recinto ferial de Oviedo

El concejal de Economía, Rubén Rosón (Somos), ha reivindicado esta mañana los terrenos de la antigua fábrica de armas de la Vega como solar del futuro recinto ferial de Oviedo. "En La Vega hay espacio más que suficiente y tenemos la capacidad económica para llevarlo a cabo. Es difícil entender porque el Ministerio de Defensa no cede los terrenos", ha manifestado.

Rosón ha realizado estas declaraciones durante la presentación de la VI Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage, que se celebrará este próximo fin de semana en el Palacio de Congresos de Buenavista. El concejal de Somos ha llamado la atención sobre la actividad que concentra esta instalación, que se ha multiplicado por seis en este último año. A lo largo de 2016, según los datos de la Concejalía de Economía, han pasado por el Calatrava sesenta mil personas para participar en los eventos organizados en él.

En ese sentido, Rosón ha declarado que el Palacio de Buenavista estaba "infrautilizado" y ha destacado la captación de convenciones como la Cometcom o el Campeonato de Pinchos.

"Cada vez hay más vida en él", ha destacado. En 2017, ha señalado, el Ayuntamiento de Oviedo invertirá en la mejora de las instalaciones cien mil euros. La mejora de la conectividad y la limpieza son prioritarias.

Rubén Rosón ha aludido también, en contestación a preguntas de los periodistas, al proceso de adjudicación del mercado de La Corredoria. "Abrimos nuevamente el concurso y entendemos que con los seis interesados el proceso puede estar resuelto en mayo, antes de que empiece el verano", ha indicado.

Esta es la cuarta vez que el Ayuntamiento intenta adjudicar el mercado de La Corredoria, financiado con fondos de la comunidad económica europea y que están condicionados a la ejecución de este proyecto. Si no sale adelante debería devolverlos.

Rubén Rosón ha admitido que la Administración pública tiene "dificultades para relacionarse con la economía real. Para un Ayuntamiento es más fácil relacionarse con una multinacional que con una tienda de barrio".

El titular municipal de Economía confía en que los seis ciudadanos que optan a abrir un negocio en el mercado de La Corredoria presenten toda la documentación en regla para que el procedimiento de adjudicación pueda resolverse fácilmente. "Los autónomos no están acostumbrados a licitar con la Administración", ha comentado, lo que dificulta los trámites.

A finales del pasado mes de abril, los técnicos del Ayuntamiento de Oviedo rechazaron una de las dos ofertas que habían salido adelante en la tercera convocatoria para cubrir los puestos del mercado, catorce en total.