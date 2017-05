Dos familias de Pumarín siguen fuera de sus casas por el incendio del bazar chino

Cuando están a punto de cumplirse dos meses del incendio que arrasó un bazar chino en Pumarín el pasado 9 de febrero -un fuego que también afectó seriamente a las fachadas traseras de varios edificios cercanos y se llevó por delante una nave situada junto al almacén del establecimiento-, los propietarios de dos de las viviendas del portal 36 de la avenida de Pumarín aún continúan fuera de sus casas. Los forjados de sus pisos están dañados y las obras de restauración de las viviendas no se realizarán hasta que la Policía Científica termine sus investigaciones y se lleven a cabo las labores de desescombro, unos trabajos que se están alargando al existir restos tóxicos de amianto provenientes de la uralita que cubría el almacén del bazar.



Por el momento no hay fecha para el regreso a casa de las familias afectadas. Una de ellas, según el portavoz de los vecinos, se encuentra residiendo en un piso alquilado y la otra permanece a la espera en casa de unos familiares. Mientras tanto, la Policía continúa con las labores para esclarecer las causas que provocaron el fuego y ayer varios operarios del cuerpo -con mascarillas y trajes especiales- seguían trabajando en el interior del bazar chino que fue pasto de las llamas, concretamente en la parte trasera, donde se encontraba el almacén en el que se originó el fuego. La Policía, según fuentes conocedoras del caso, busca posibles restos de productos acelerantes para saber si el fuego fue o no provocado. No en vano, en los últimos tres meses se han producido cuatro incendios en bazares chinos de la región. El último se registró durante el pasado 4 de abril en el almacén de un establecimiento de Pola de Lena y obligó a desalojar a 25 vecinos de la zona.



Los representantes de los vecinos afectados por el incendio de Pumarín se encuentran desde el principio en contacto directo con los funcionarios del servicio de Conservación del Ayuntamiento de Oviedo, los técnicos del Instituto de Riesgos Laborales y con los responsables de las compañías de seguros de los portales que en su día fueron desalojados y dañados por las llamas, unos operarios que ayer también estaban trabajando en el interior del bazar chino. Entre todos han tenido que ponerse de acuerdo para coordinar un único plan de retirada de los escombros que aún quedan desperdigados por la parte trasera del bazar y para acometer las obras de reparación de las viviendas afectadas. "En cuanto terminen las labores de investigación de la Policía se llevarán a cabo las obras ara que las dos familias que están fuera regresen a casa", asegura Alberto Fernández, el portavoz vecinal.