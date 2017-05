La izquierda vincula "los circos" de Caunedo con una crisis interna

Viene de la página anterior



Luego saltó a la yugular de Wenceslao López, al que acusó de haber mantenido en el Pleno "una vergonzosa actitud", de "sectario" o de ser "el Alcalde de unos pocos". Y a continuación, su versión "técnica" de lo ocurrido. "Lo que no puede ser es que se aproveche un turno en el que el PP no tiene réplica para, basándose en la calumnia y en la mentira, tratar de desprestigiar y destruir a un adversario político", dijo. Caunedo argumentó que tenía derecho a tener el uso de la palabra "por alusiones" y que el grupo municipal acudirá hoy a los tribunales para lograr alzarse con la razón. "No vamos a consentir ni tolerar volver a ser pisoteados una y otra vez en ese salón de plenos", apuntó.



El exalcalde también tuvo un recuerdo para Rubén Rosón, al que culpó de encender la mecha por "falta de estilo" y demostrando "su frustración" ya que "lleva casi 24 meses siendo concejal y no tiene ningún logro que presentar". "Usa la mentira y la calumnia para levantar una cortina de humo", prosiguió.



Y en este punto, Caunedo tuvo tiempo para cargar contra el "tramabús", el autocar diseñado por Podemos con el que la formación de Pablo Iglesias está denunciando la corrupción en el territorio nacional de los principales partidos. A Oviedo llegará para repartir octavillas con políticos y empresarios regionales como protagonistas (Caunedo, Mercedes Fernández, Javier Fernández, Vicente Álvarez Areces, Jacobo Cosmen...). Y más palos al Alcalde. "En ese autobús", dijo, "hay un protagonismo importante de dirigentes del PSOE con la tolerancia y el apoyo de Wenceslao López. Es evidente que el Alcalde trabaja para Podemos. Tiene que pagar el precio de ser Alcalde y está dispuesto a hacerlo incluso contra sus compañeros de partido". Caunedo dijo echar en falta "algunas caras en ese autobús", como las de Paloma Sainz (anterior portavoz municipal) y Alfredo Carreño (exsecretario general de la AMSO y exportavoz municipal) por su vinculación a la fracasa operación del Palacio de Justicia en el Vasco.



Sobre lo sucedido en el Pleno, el Alcalde dijo que "no había ninguna justificación" y que lo ocurrido fue "simple y llanamente, una espantada. No tenían derecho a réplica". Sobre el "tramabús" se limitó a decir que "no entro en este momento a este tipo de valoraciones". Ana Taboada, portavoz de Somos, dijo mostrarse "sorprendida por lo ocurrido" e exigió a Caunedo que aclare por qué, a su juicio, está en posesión de una de las tarjetas blue que permite aparcar gratis.



Roberto Sánchez Ramos, "Rivi", fue el encargado de exponer la versión de IU sobre lo ocurrido. Rivi solicitó al PP "calma revolucionaria", y vinculó lo sucedido con la marcha de Elisa Fernández. El edil comunista consideró que todo se debe a los "nervios" que hay en el seno del PP en Oviedo, del que dijo que se encuentra inmerso "en serios problemas internos" que trata de ocultar "montando circos". Por su parte, Mercedes Fernández, presidenta del PP asturiano, descartó ir a los tribunales por el "tramabús", informa A. de la FUENTE.