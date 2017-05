La jueza rechaza reabrir el caso de la muerte del bombero Eloy Palacio

La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, Simonet Quelle Coto, acaba de desestimar la reapertura del juicio por la muerte del bombero Eloy Palacio durante el incendio del edificio Uría 58, en abril del año pasado. Un nuevo y extenso informe de la Policía científica en el que se analizaban nuevas circunstancias que podían haber afectado al desarrollo del siniestro, tales como la falta de coordinación en las labores de extinción o los defectos en el suministro de agua de la red de hidrantes, había llevado a la familia del bombero fallecido a solicitar la reapertura del caso, archivado el pasado mes de octubre ante la "inexistencia de infracción penal".

Después un informe del fiscal contrario a la reapertura y en el que se tachaba el nuevo análisis de la Policía científica de "conclusiones personales y no periciales", la jueza acepta ahora la tesis del ministerio y afirma que el trabajo de los agentes "no introduce ningún elemento adicional que permita reconsiderar las decisiones judiciales en su día dictadas" ni "modifican la decisión adoptada por este Juzgado". La jueza considera que "el defectuoso suministro de agua a través de hidrantes durante las tareas de extinción, no guarda "relación de causalidad con el

accidente laboral que dio lugar al fallecimiento del bombero Eloy Palacio". Además, también en sintonía con el fiscal, considera que el informe de la científica no difiere en la cuestión crucial de "considerar la inexistencia de infracción penal, como es la relativa a la orden de ataque exterior y la actuación en un exceso de confianza".