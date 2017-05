El acusado sigue en Villabona en prisión provisional sin fianza

El juzgado de primera instancia de Avilés, encargado de la causa, ha desestimado el recurso que había presentado la defensa de H. B. H., acusado de robo con violencia y detención ilegal. El joven de 26 años y de origen rumano fue detenido por la Policía Nacional de Gijón después de haber secuestrado, supuestamente, un taxista en Oviedo y otros tres en Galicia. El letrado Miguel Fernández Arango alegaba que no había riesgo de huida porque el acusado lleva diez años en España. Y también que no había posibilidades de destruir pruebas al estar completo el atestado. El abogado señala que existe posibilidad de llevar la decisión ante la Audiencia Provincial de Oviedo, una acción que no rechaza llevar a cabo "pasado un tiempo". Su cliente, residente en Valencia, fue detenido el pasado 20 de abril y enviado luego a la prisión de Villabona, donde permanece recluido. En el momento del arresto se le incautaron al acusado una pistola de balines, que podría haber utilizado para amenazar a sus víctimas, y un Tasser de descarga eléctrica de alto voltaje.