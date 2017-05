El fiscal pide siete años de inhabilitación para Mortera por el solar de Olloniego

Siete años de inhabilitación especial para cualquier empleo o cargo público de carácter electivo, así como para el desempeño de cualquier ocupación de nombramiento discrecional sufragada, directa o indirectamente, con cargos públicos. Esta es la pena que reclama la Fiscalía para el exconcejal Alberto Mortera, en relación al caso de presunta prevaricación que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 4 de la ciudad por la venta y devolución de la fianza de la parcela B-16 del polígono de Olloniego.



La Fiscalía sostiene que en el proceder de Mortera, que fue hasta el pasado mes de marzo jefe de gabinete de Gabino de Lorenzo en la Delegación del Gobierno, se aprecia un "delito continuado de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal". Es el mismo delito que el ministerio público imputa al responsable municipal de licencias de obras mayores y a la jefa de la sección de Gestión de Patrimonio del Ayuntamiento. En ambos casos, pide siete años de inhabilitación especial para empleo público como funcionarios del Consistorio y para cualquier cargo público en esta administración municipal.



La Fiscalía ha solicitado ya la apertura de juicio oral en el Juzgado de Instrucción número 4, que fue el que, en 2013, abrió diligencias por un caso archivado cuatro años antes por la Fiscalía Anticorrupción.



Además de Mortera y de los funcionarios municipales, en un primer momento también había sido imputado por este caso el exconcejal popular Jaime Reinares. Sin embargo, la Sala admitió a trámite el recurso presentado por sus abogados.



El caso de la parcela B-16 se originó a principios de la pasada década, una vez que el Ayuntamiento concedió a la firma Urvisa un solar del polígono de Olloniego, espacio industrial financiado con fondos mineros. La adjudicación se hizo por debajo del valor de mercado y en condiciones ventajosas, a condición de que en dos años estuviesen en marcha los proyectos elegidos y que hasta dos años después de iniciada la actividad no pudiesen ser revendidos los solares.



En el caso de Urvisa, según el fiscal, la concesión se llevó a cabo pese a que el proyecto se presentó "de forma genérica, en apenas un folio", sin incluir plan de viabilidad alguno, lo que incumplía las bases de adjudicación. En su escrito de calificaciones conocido ayer, el ministerio público también afirma que los administradores de Urvisa "contaban con la aquiescencia de responsables municipales, tanto funcionarios como concejales". Y así, "incumplieron todas las cláusulas, tanto las relativas a la prohibición de la venta como a los plazos y a la esencial de la vinculación para el fomento del empleo, pese a lo cual, ni los funcionarios encargados del control y seguimiento de los expedientes administrativos, ni los concejales con responsabilidad en el área de urbanismo y gestión del patrimonio, procedieron a instar la condición resolutoria, y ello debido a la voluntad de favorecer a dichos empresarios".



Y no solo eso. El fiscal añade que el entonces edil Alberto Mortera y los dos funcionarios municipales, "conociendo el incumplimiento de las cláusulas, por motivos que no han podido ser determinados, silenciaron y ocultaron los mismos, al tiempo que, en ejecución de un plan preestablecido entre ellos, realizaron informes favorables incompletos y sustrajeron documentos del expediente, todo ello a los efectos de dotar de una apariencia de legalidad a lo realizado".