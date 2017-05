Paralizan una obra en Montecerrao tras encontrar dinamita sin detonar en el solar

Los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax) de la Policía Nacional y varias patrullas del cuerpo se personaron ayer en un solar de Montecerrao -situado concretamente en la calle José María Marcilla- en el que los trabajadores encontraron un taco de dinamita sin detonar cuando se encontraban realizando las labores de cimentación del edificio que se está levantando en esos terrenos. Al haber "muy poco explosivo" y no existir riesgo "para los vecinos del entorno", los policías se limitaron a paralizar la actividad, a "cerrar bien el solar" y a ordenarles a los responsables de la obra que se pongan en contacto con la empresa que dirigió las voladuras que se hicieron en la parcela para que sus expertos solucionen el problema, un trámite que probablemente se arreglará hoy para permitir que sigan los trabajos.



Y es que no es la primera vez que los Tedax se encuentran con un caso de estas características. Todo apunta a que el taco de dinamita es una de las cargas que se usaron para abrir el agujero en el que se van a colocar los cimientos del edificio y que ese día, por motivos que se desconocen, no llegó a explotar. A pesar de que la situación estaba "totalmente controlada", la Policía Nacional activó el protocolo habitual en este tipo de casos. Entre otras cosas, los agentes tomaron con celeridad todas las medidas necesarias para que nadie se acercase a la dinamita, aunque no transmitieron sensación de alarma en ningún momento. "Si nosotros hubiésemos considerado que la carga hubiese sido potencialmente peligrosa habríamos evacuando hasta los edificios de enfrente, pero la verdad es que no hay que tener ningún miedo", asegura uno de los agentes.



El suceso se produjo por la mañana y las patrullas de la Policía Nacional estuvieron en la zona hasta que la obra quedó totalmente cerrada y a la espera de que la empresa haga las gestiones para que se retire la carga y se examine la parcela para comprobar que no existen más cartuchos de dinamita sin explotar que puedan provocar un accidente.