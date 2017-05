El PP se planta ante el "fascismo" y los "modos dictatoriales" del tripartito

Un día después de haber dejado plantado al equipo de Gobierno y a sus compañeros de oposición en el pleno municipal del Ayuntamiento de Oviedo, el grupo municipal del PP hizo público ayer un comunicado insistiendo en los motivos por los que abandonaron la sesión y cargando contra el "fascismo" y los "modos dictatoriales" del tripartito.



El equipo municipal del PP de Oviedo al completo, con la ausencia de su líder, Agustín Iglesias Caunedo, compareció de urgencia en la sala de prensa del Ayuntamiento para dar lectura a un comunicado en el que advierten al equipo de Gobierno de que volverán a levantarse de plenos y comisiones municipales si se vuelven a vulnerar sus derechos.



El concejal Gerardo Antuña ejerció como portavoz de los ediles populares e interpretó el abandono del pleno, como una "reacción consecuente y merecida a un acto dictatorial de Wenceslao López al conculcar el derecho que todo concejal tiene a responder por alusiones".



El comunicado vuelve a insistir, como ya había anunciado el martes Caunedo, que el PP acudirá a los tribunales para "denunciar este atropello" y que volverá a ir a la justicia si el Alcalde "sigue permitiendo que se atente contra la presunción de inocencia y se mienta de forma miserable para acosar al portavoz de la oposición". Antuña aclaró que están a la espera de tener una copia del acta de la sesión para acudir a los tribunales a interponer la correspondiente denuncia por la negativa de Wenceslao López a permitir el turno de réplica de Agustín Iglesias Caunedo.



Los ataques constantes que recibe Caunedo en los plenos, en especial por parte del concejal de Somos Rubén Rosón, también recibieron una fuerte condena en el comunicado de los populares. "No vamos a tolerar más ataques a la presunción de inocencia", leyó Gerardo Antuña. "Rubén Rosón no es quien para dictar sentencias de culpabilidad y sólo desde su inmoral soberbia y su ruin condición humana puede explicarse su miserable intención de convertir cada pleno en un juicio contra otro concejal, sin respetar la presunción de inocencia". El documento insiste en el asunto de las tarjetas blue y se refiere a las insinuaciones del tripartito como una "inclinación fascista" a repetir una mentira para convertirla en verdad: "Agustín Iglesias Caunedo nunca tuvo tarjeta para zona azul, como lo certificó el Jefe de la Policía Municipal que es quien las firmaba. Es un absoluto desprecio a la razón y a la moral que este señor -y su checa- siga difundiendo esta mentira y que Wenceslao López lo permita", zanjó Antuña.



Modelos dictatoriales



Los populares cargaron las tintas contra la actitud del tripartito, al que acusan varias veces de "modelos dictatoriales" y a los que se refieren con el apelativo de "calaña política", pero señalan en especial a la figura del Alcalde, Wenceslao López, por permitir a sus socios este tipo de prácticas.



"Quien disfruta rebozándose en la mierda termina enmierdado y en este gobierno ya hay un olor insoportable a fascismo", razona el escrito, "y Wenceslao López tiene que demostrar ahora si es Alcalde o si es un simple pelele en manos de Somos. Cada vez que vea vacíos los sillones del Partido Popular será una demostración de su sectarismo y su inutilidad política, lo que normalmente conduce a posiciones claramente fascistas", concluyen los populares.



Antuña quiso dejar claro, también, que la salida del PP del pleno no fue una espantada, pues su reacción "no fue debida al miedo" y que tampoco tenía ninguna relación con las acusaciones del concejal Rubén Rosón sino por la negativa del Alcalde a permitir al líder de los populares, dar una réplica por "alusiones". "No tuvo cintura política y ese fue su error, porque nos niega un derecho", zanjó Gerardo Antuña.