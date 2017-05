Sanz Montes: "Don Manuel nunca decía que no cuando la Iglesia no daba abasto"

"Tal fue su cercanía que para los jóvenes se ganó a pulso el título nobiliario de Don Ma". Así recordó el feligrés, monitor de campamento y catequista José Enrique Álvarez la figura del que fuera fundador de la parroquia de Pumarín y encargado de la misma durante 40 años, Manuel Fernández, con motivo del funeral que ayer abarrotó de fieles, familiares y sacerdotes la iglesia de San José.



A la cita asistió el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, que destacó el papel fundamental de Fernández para crear la parroquia. "Construyó este edificio con sus propias manos, pero su principal edificio fue la comunidad religiosa que creó en el mismo", apuntó un Sanz Montes que también hizo mención a sus comienzos. "Entró en el seminario cuando Asturias ardía", recordó acerca del inicio de su formación en 1934, a la edad de 14 años.



Asimismo, hizo referencia a su incondicional entrega por Dios y la institución eclesiástica. "Don Manuel era de esos sacerdotes que nunca decía que no cuando la Iglesia no daba abasto", dijo el Arzobispo tras recordar el incesante goteo de pérdida de pastores. "En los últimos diez días he asistido a cuatro despedidas de compañeros, algunos sin cita previa", declaró para luego apostar por las nuevas generaciones como relevo. "Tenemos 30 personas esperanzadoras ahora mismo en el seminario que esperemos que tomen el relevo", añadió.



No obstante, los actos religiosos estuvieron marcados especialmente por las palabras emotivas que le dedicaron tanto José Enrique Álvarez como dos de los 16 sobrinos del religioso que hablaron en nombre de todos tras la comunión. "Esta es una partida esperada pero que nos deja huérfanos", trasladaron en su comunicado unos familiares que definieron a "Tío", como aseguran que se referían a él, como una persona "sencilla y generosa" que demostró siempre "su buen talante y tener los brazos abiertos". Palabras que algunos sobrinos llevaron más allá tras los oficios. "Aunque no fueras creyente, te cautivaba por su forma de ser", confesó una de sus familiares.



Por su parte, el párroco, José María Lorenzo, que sucedió a Fernández en 1997, apuntó a su "labor social" como faceta más importante. "La colonia de jóvenes en Barro (Llanes) fue su mayor orgullo", dijo sobre un sucesor que después de 1997 "ayudó en todo lo que pudo hasta hace apenas dos años", no sólo en la parroquia ovetense, sino allí donde se reclamaba su experiencia sobre vida ascendente. "Participó en muchos grupos de vida ascendente de Asturias, Cantabria y León", apuntó sobre un hombre que permaneció hasta sus últimos días en la casa rectoral de Oviedo.



Una última etapa a la que hizo referencia también el propio Jesús Sanz Montes en un plano más personal. "Siempre estaba de buen humor y con una sonrisa en la cara", sostuvo el Arzobispo, corroborando las palabras de los fieles. "Jamás dijo 'no', 'déjame en paz' o 'no me hables'", puntualizó José Enrique Álvarez durante una intervención por la que fue felicitado por muchos de los presentes que en algunos casos no dudaron en besar el féretro a modo de despedida del "padre y maestro" de San José de Pumarín.