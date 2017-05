Shu Taira: "Llegué a Oviedo en 1967 y me sorprendió cómo gesticulaba la gente"

"Pisé Oviedo por primera vez en 1967, invitado por el maestro Takeda, y una de las cosas que me llamaron la atención, al igual que en Madrid, fue lo mucho que gesticulaba la gente y los tacos que se empleaban al hablar". Así lo reveló ayer Shu Taira, maestro de judo 9.º dan, el japonés que ha formado a generaciones de judokas en la ciudad, y que se sumó, visiblemente emocionado, a la celebración de los 50 años de vida del club Takeda, en el que desempeñó su magisterio.



Taira llegó y volvió a marchar, hasta que el encuentro con Ángeles, su esposa, y lo bien que se sentía en Oviedo, le hicieron quedarse y establecerse. "Estoy muy emocionado de ver tantas caras que hace tiempo no veía", aseguró. En Asturias comió por primera vez un bocadillo de jamón y también se encontró con paisajes muy parecidos a los del norte de Japón, donde nació. "El choque cultural fue tremendo, pero yo me adapté enseguida, aunque aún hoy sigo teniendo problemas con el idioma". Álvaro Ojanguren, uno de los socios fundadores del club, que según el expresidente y moderador del acto, Carlos de Cima, "nació al estilo de un club inglés de caballeros", explicó cómo a principios de 1970 logró convencer al resto de los socios fundadores de la necesidad de incorporar la sección de kárate. "Se encomendó a Shu Taira la búsqueda y selección de un buen profesor y se eligió a Hiromichi Kohata, experto practicante del estilo Gensei-Ryu".



José Joaquín Suárez, actual presidente del club, reconoció que cuando el maestro Taira se jubiló no sabían bien lo que iba a pasar con las instalaciones. "Hubo un cierto declive, pero Carlos de Cima y yo no queríamos que desapareciera y nos empeñamos en sacarlo adelante".



Lo consiguieron. Como muestra y reconocimiento recibieron ayer el apoyo de antiguos socios, actuales alumnos, directivos históricos y personas vitales en el día a día, como la entrenadora Cintia de Sáa. "Yo veía a otras mujeres que hacían judo y quería ser como ellas". Si algo quedó de relieve fue que el judo no es sólo un deporte. "Es algo que marca y enseña cosas que tienen que ver con la actitud humana, y valores como la amistad y respeto", como coincidieron en señalar los integrantes del club. Las artes marciales habían llegado a Oviedo como una alternativa "exótica" para hacer deporte. El primer profesor del club fue el maestro japonés Masurao Takeda, y su sucesor, el maestro Shu Taira, para siempre, un ovetense más.