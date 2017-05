El "tramabús" de Podemos "gripa" antes de llegar a Oviedo por "problemas técnicos"

El "tramabús" con el que Podemos, bajo el lema "Oviedo Blue, la trama", iba a recorrer ayer las calles de la ciudad para "denunciar la corrupción y el despilfarro político y empresarial" no pasó el puerto de Pajares. El vehículo "gripó" por motivos "técnicos y de agenda", según fuentes de la formación morada, que no precisaron cuándo podrá estar en Oviedo. Solo se sabe que, de momento, la próxima parada de este particular autobús será Galicia, mañana y pasado.



El portavoz de Podemos en la Junta General, Emilio León, negó ayer que este retraso en la visita a Asturias del "tramabús" tenga algo que ver con el temor de la formación morada a posibles querellas de aquellos políticos y empresarios que aparecen señalados en el vehículo y en los folletos que se iban a repartir durante sus recorridos.