Almacenes Industriales sufre su cuarto incendio en tres años

Muchas promesas, pero hasta que no pase algo no harán nada". Los vecinos de la calle Almacenes Industriales, en Ciudad Naranco, mostraron ayer su indignación tras ver cómo los bomberos se desplegaban por cuarta vez en menos de tres años para sofocar un pequeño incendio en las naves abandonadas de la zona. El suceso se saldó sin heridos.



El fuego se inició poco antes de las cinco de la tarde en la planta baja de un viejo negocio ubicado en el número 38 de la calle y fueron los vecinos, tras ver salir las llamas por la ventana, los que alertaron a los bomberos, que actuaron rápidamente con la ayuda de la Policía Local, tras cortar parte de la calle.



Las llamas fueron controladas apenas media hora más tarde y pudo comprobarse que habían calcinado únicamente materiales de desecho que se acumulaban en la planta baja, descartándose daños en la estructura y, por tanto, sin riesgo de derrumbe de unos locales que llevan unos quince años sin actividad, según los vecinos.



Hasta el lugar se desplazaron varios residentes que quisieron manifestar su descontento con una situación de la que culpan al Ayuntamiento de Oviedo y para la que echan en falta soluciones. "Este mal no tiene remedio", indicó Arturo Feito, que vive a apenas cien metros de una zona que en su día estaba llamada a ser urbanizada. "Anunciaron a bombo y platillo zonas peatonales y otras maravillas, pero así seguimos", comentó Feito, que instó a tomar medidas "antes de que haya una desgracia". El suceso reaviva las continuas reivindicaciones de una calle en la que se registraron ya incendios muy similares en los meses de mayo de 2015 y de 2016, además de otro en septiembre de 2014. Todos ellos de similares características y que para la gente de la zona tienen un nexo común. "Hay jóvenes que merodean por la zona para robar y entran en las naves", declaran unos testigos que ayer mismo dijeron haber visto a dos personas junto al edificio incendiado.



Entre las soluciones que se plantean, está la de derruir las viejas edificaciones. Una medida que los vecinos ven con muy buenos ojos, ya que confían en que sirva para poner punto y final a muchos de los males que padecen en esta zona de Ciudad Naranco, como son la presencia de ratas o la acumulación de basuras, cuyo mal olor se magnificó durante las labores de extinción del fuego. Proyectos que, aseguran, están encima de la mesa del Ayuntamiento, pero siguen sin ejecutarse.