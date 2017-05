José Carlos Díez: "Si no haces nada, como Rajoy, el capitalismo tiende al desorden"

"El 'laissez faire' del liberalismo suena muy bien, pero la realidad nos dice que si no haces nada, al estilo de Rajoy, el sistema económico capitalista tiende al desorden". José Carlos Díez Gangas (Palencia, 1971), uno de los economistas más mediáticos de España, autor de la ponencia económica del PSOE y asesor de la política económica de Zapatero, vaticinó ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA un repunte de la socialdemocracia en España.



Díez, nieto de una allandesa del puerto del Palo, profesor e investigador de la Universidad de Alcalá de Henares, se mostró extremadamente crítico con las partidas del Partido Popular, al que acusó, entre otras cosas, de dejar vacía la hucha de las pensiones y de no propiciar las condiciones para que las empresas aumenten la productividad y la competitividad, "dos preceptos imprescindibles para la creación de riqueza y el aumento de los salarios".



Díez, que compartió mesa con el eurodiputado socialista asturiano y también economista Jonás Fernández y con Manuel Fernández de la Cera, director de la Fundación José Barreiro, que organizó el acto, aludió con ironía a la "mala prensa" que tiene la socialdemocracia en los últimos tiempos. "Si no existiéramos los socialdemócratas el mundo también cambiaría. Existiría China y la crisis financiera. Hablamos de la ideología que más ha aportado más a la Humanidad. No somos conservadores".



Para Díez la economía redistributiva es la única alternativa para combatir la ola de proteccionismo que cala en Europa, con propuestas como la de Marine Le Pen, y en América, de la mano de Donald Trump. "Franco y Primo de Rivera también eran proteccionistas, no creo que ése sea el modelo que queremos".



Jonás Fernández reconoció que parte de la frustración que padece la izquierda europea "parte de la incapacidad de los gobiernos para cumplir las promesas electorales". Ante la pérdida de capacidad normativa para regular los mercados, dirigidos por grandes multinacionales con criterios globales, Fernández defendió que la Unión Europea sí tiene instituciones con capacidad para poner límites a la globalización y recuperar la política redistributiva. "No hay izquierda posible fuera de Europa. Es necesario poner en práctica políticas sociales que no sólo sean asistenciales". Fernández de la Cera criticó el auge del populismo. "Los griegos ya definieron a los populistas como a todos los que prometen convertir los asnos en caballos".