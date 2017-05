La tibieza de Wenceslao López ante el "tramabús" agrava su relación con la FSA

El "tramabús" de Podemos que tenía que haber llegado esta semana a la ciudad y que en teoría lo hará dentro de dos, ha restañado viejas y no tan viejas heridas en la familia socialista asturiana. Y no tanto por la campaña que Podemos había preparado en Asturias, con caricatura y alusiones directas al presidente del Principado, Javier Fernández, y al expresidente Vicente Álvarez Areces, como por la reacción del Alcalde, también socialista, de la ciudad por cuyas calles iba a circular el autobús.



El primer día, Wenceslao López guardó silencio sobre la posible llegada del "tramabús" a Oviedo. En privado y fuera del micro añadía, "es espectáculo, es espectáculo". Ayer, preguntado de nuevo por el asunto en una rueda de prensa se limitó a un "es una forma de hacer política que no comparto, evidentemente", y pidió que los periodistas se ciñeran al asunto por el que habían sido convocados.



El silencio o la tibieza de Wenceslao López ante una campaña de un partido vinculado directamente a uno de sus socios, Somos Oviedo, y en la que se asocia a los escándalos de corrupción a Javier Fernández y a Vicente Álvarez Areces no ha hecho más que agravar aún más las relaciones con la Federación Socialista Asturiana (FSA). Según varias fuentes consultadas no hubo llamada al orden porque en la práctica ya no hay ninguna relación con el Alcalde de Oviedo.



En el seno del grupo municipal socialista, la sensación es distinta. Wenceslao López cuenta en su equipo con concejalas que han estado vinculadas muy estrechamente a los dos políticos socialistas señalados en la campaña asturiana del "tramabús". Y en privado no ocultan su malestar y su indignación por la campaña. Aunque tampoco cargan contra el silencio de su actual jefe. Fuentes socialistas próximas a López, que también ocupa la secretaría general de la Agrupación Municipal Socialista, explican que detrás de la postura del Alcalde puede estar la estrategia de no dar especial importancia al asunto para no envilecer más el debate político. Según estas voces, Podemos busca el cuerpo a cuerpo y el PSOE no debe responder con sobrerrepresentaciones a estas sobrerrepresentaciones.



La campaña del "tramabús" ha resultado, por ahora, un experimento fallido. Algunos sectores regionales de Podemos no entienden la inclusión de Mercedes Fernández entre los personajes caricaturizados. Entre los políticos y empresarios caricaturizados ya hay quien ha empezado a estudiar posibles acciones legales. En el Ayuntamiento, más allá de que el permiso llegara fuera de plazo, fuentes municipales destacan que la nuevo ordenanza de ocupación de vías impediría al autocar establecerse en la plaza del teatro Campoamor, como pretendían. Y sin embargo, parece que en la cancelación súbita del viaje, explicada por motivos de agenda, pesaron mucho más las dudas de Madrid. ¿Cómo iba Pablo Iglesias a fletar un autocar para ridiculizar a Javier Fernández cuando estaba escenificando una negociación para pedirle que se sumara a una moción de censura? Las respuestas, si llegan, vendrán en bus dentro de dos semanas.