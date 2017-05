El tripartito señala a la cúpula del PP por el "latrocinio" de "Villa Magdalena"

"No puedo mirar para otro lado. Tengo que ejercer mi responsabilidad y cumplir con la legalidad". Respaldado por la Junta de Gobierno, el alcalde, Wenceslao López (PSOE), ordenó formalmente a primera hora de la tarde de ayer la apertura de un expediente para investigar las posibles responsabilidades patrimoniales sobre "Villa Magdalena" de sus dos predecesores populares en el cargo, Gabino de Lorenzo y Agustín Iglesias Caunedo, además de los exediles del PP José Agustín Cuervas-Mons, Jaime Reinares y Alberto Mortera. Es decir, el tripartito apunta a todos los regidores y concejales con responsabilidades de gobierno en las áreas de Economía, Presupuestos y Urbanismo entre los años 1998 y 2008.



Entre los investigados no se encuentra ningún funcionario municipal de la época. "Ya está bien de que los políticos se escondan detrás de los empleados públicos", argumentó López.



El regidor socialista subrayó que de los cuatro informes que obran en su poder, entre ellos uno específico encargado a la Universidad de Oviedo, se desprende que "por negligencia o por culpa grave" de la anterior cúpula municipal popular la expropiación del palacete de la avenida de Galicia desembocó en un quebranto económico para las arcas locales de "45 millones de euros". Se trata de la diferencia entre las primeras tasaciones y el precio final de 56 millones de euros. "Es un daño de una cuantía insoportable que equivale a casi un tercio del Presupuesto municipal", lamentó el Alcalde, que, tal y como avanzó ayer LA NUEVA ESPAÑA, confirmó la liquidación de la deuda por la expropiación del céntrico inmueble con un último pago de 32,8 millones de euros.



El procedimiento municipal que se abre ahora será instruido por dos funcionarios del Ayuntamiento, elegidos por turno, y se prolongará por espacio de unos dos meses, de acuerdo con la legislación que rige este tipo de iniciativas. López garantizó la imparcialidad de los empleados públicos que se harán cargo del caso y recordó que, en su momento, "cuando el PP puso en marcha una investigación nombró a un instructor de su propio partido".



El Alcalde anunció la apertura del expediente flanqueado por los portavoces del tripartito: Ana Taboada (Somos), Ricardo González (PSOE) y Cristina Pontón (IU). Los tres respaldaron sin fisuras el paso dado para las posibles reclamaciones patrimoniales a los populares. "Los responsables de este latrocinio no van a marcharse de rositas", advirtió Ana Taboada. Para Pontón, el de ayer fue un día "importante y casi conmovedor" para que "pueda esclarecerse un entramado que esquilma a los ovetenses".