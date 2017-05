Los vecinos se quejan del ruido de la obra del edificio de Melquiades Álvarez

Eugenia Pérez tiene que cerrar la puerta de su tienda de la calle Melquiades Álvarez para poder explicar el problema que le viene "atormentando" desde hace cuatro días. Frente a su local, una máquina perforadora golpea repetidamente contra el suelo en el interior del esqueleto del edificio del número 25 de la calle, el que fue pasto de las llamas el 7 de abril del año pasado, cuando un incendio también arrasó el inmueble contiguo de la calle Uría y el bombero Eloy Palacio perdió la vida mientras participaba en las labores de extinción. "Así se pasan ocho horas al día. Es insoportable y nos vamos a volver locos", asegura Eugenia Pérez alzando la voz para elevarse por encima del ruido que producen las obras de restauración del edificio. "Hemos preguntado y nos dicen que van a estar así un mes. No creo que lo podamos soportar", afirma.



Eugenia no es la única que se queja de los "ruidos permanentes" que se generan desde hace unos días a consecuencia de los trabajos en el inmueble. Otros comerciantes y los vecinos, como por ejemplo Pedro Martínez, también están hartos de la situación. "Entendemos que haya que hacer las obras, pero no se puede estar todo el día sin descanso porque los vecinos sufrimos las consecuencias", afirma Martínez. Tanto los ciudadanos que residen en esta calle céntrica de la ciudad como los comerciantes que tienen negocios en la zona solicitan que la empresa encargada de la restauración del edificio coloque "al menos" una pantalla de protección acústica para amortiguar el ruido. Los vecinos llegaron a llamar el miércoles a la Policía a consecuencia del ruido. "Les mandaron parar media hora, pero después continuaron", afirma Eugenia Pérez.