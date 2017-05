El Veneranda Manzano celebra el acuerdo para cubrir "por fin" su pista deportiva

El colegio Veneranda Manzano está cada vez más cerca de obtener un resultado positivo para una de sus reclamaciones históricas. El Consejo de Gobierno dio luz verde anteayer al convenio suscrito por el gobierno regional y municipal para cerrar tres de los cuatro lados de la pista polideportivo del centro. Y la obra, ha avanzado la consejería de Educación, está prevista para "el último trimestre del año". La estructura que luce en estos momentos en el patio tiene techo, explicó ayer José Luis Novoa, director del colegio, pero "los laterales están sin cubrir y cuando llueve o hay viento no se pueden utilizar las instalaciones". Ese es el motivo por el que desde el centro se lleva solicitando "muchos años" una obra que "por fin" va a realizarse. Por eso, el acuerdo para sacar adelante la reforma, que costará 106.104 euros -el Principado pondrá 61.104 euros y el Ayuntamiento se hará cargo del resto- "es un motivo para la alegría".



El anuncio del respaldo del gobierno regional al acuerdo alcanzado entre la Consejería y la Concejalía de Educación indica que todo "va por buen camino" pero el director del Veneranda Manzano se muestra comedido. "Aún tiene que publicarse en el BOPA y llevarse a cabo la licitación". José Luis Novoa atribuye el mérito de que vaya a hacerse la obra, además, a "la lucha del Ampa", que insiste de forma sistemática desde hace cuatro años en una reclamación que comenzó a escucharse en 2006, cuando el aire derribó el muro que separaba el patio cubierto del descubierto. "Fue la anterior presidenta, Beatriz Posada, la que inició todos los trámites y es gracias a su tesón que se van a cubrir las instalaciones", recordó ayer María Belén Mourazos, responsable del Ampa en la actualidad. Como la directiva del colegio, agradece el avance de los trámites administrativos pero contiene el optimismo.



La representante de las familias señaló que a lo largo del último año "ha habido una comunicación fluida con la administración" pero, aún así, prefiere posponer la celebración hasta que la obra esté terminada: "Hasta que no lo veamos, no nos lo creeremos". Cuando luce el sol, señaló, los niños pueden utilizar la zona para sus clases de Educación Física "pero cuando llueve, el cubierto no supone una solución".



"El suelo se moja, resbala y no se puede utilizar la pista", apuntó María Belén Mourazos para explicar la necesidad de acometer el cierre perimetral y completar el tejado de las instalaciones. Así, el Veneranda Manzano confía en que la licitación salga adelante cuanto antes para que los operarios comiencen cuanto antes unas modificaciones que les permitirán contar a lo largo de todo el año con unas instalaciones exteriores para las clases de Educación Física.