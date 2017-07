Retira la acusación la mujer que denunció a su expareja por abusar de su hija, menor de edad

La mujer que denunció abusos sexuales por parte de su expareja, un camarero de Oviedo, a su hija menor de edad fruto de una relación anterior, retiró ayer la acusación particular. Lo hizo justo antes de la celebración de la vista del juicio, en el que el fiscal pide para el acusado 15 años de cárcel y el pago de una indemnización de 20.000 euros.

La retirada como acusación particular no impidió que la supuesta víctima tuviese que declarar ante el magistrado, como estaba previsto inicialmente. Según algunos asistentes a la vista celebrada a puerta cerrada, la menor contestó a las preguntas tras un biombo. En su declaración, la niña habría admitido que mintió y que no habría sufrido ningún tipo de agresión sexual por parte del acusado.

Además de la pequeña, pasaron por la sala de vistas el propio acusado, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Científica, así como dos psicólogas del Colegio de Castrillón al que asistía la niña cuando tuvieron lugar los hechos, entre 2012 y 2014. La larga duración de las declaraciones llevó a realizar un receso de cinco minutos y, finalmente, se decidió aplazar el desenlace de la vista a esta mañana, al quedar pendiente aún la comparecencia de los forenses.

El informe de Fiscalía apunta que la niña asistía por semana al Colegio de Castrillón y los fines de semana compartía residencia con la pareja de su madre en Oviedo, mientras ésta trabajaba como interna. Era un tiempo que, según el ministerio fiscal, aprovechó el acusado para comenzar a abusar de la menor en el año 2012. El Ministerio Fiscal indica también que el acusado empezó a tener relaciones completas con la supuesta víctima de manera regular en 2013, cuando tenía 11 años, utilizando amenazas y castigos cuando se negaba a practicar actos sexuales.

La defensa del acusado se mostraba ayer optimista antes del inicio de la vista. "Creo que habrá sorpresas", señaló el letrado José Manuel Álvarez, que tras el aplazamiento confirmaba la retirada de la acusación particular. También lo hizo la abogada de la madre de la menor, Lourdes Iglesias, que, sin embargo, declinó hacer ningún tipo de comentario acerca de los motivos que llevaron a la madre a retirarse del procedimiento iniciado tras su propia denuncia.

Queda por ver si tras la reanudación del proceso la Fiscalía mantiene la petición de 15 años de prisión, que el propio entorno del acusado confía en que se quede en nada. "Es inocente y está demostrado", indicó ayer a la entrada del Juzgado una cuñada que dijo estar más tranquila que el procesado. "Se le acusa antes de tiempo y está padeciendo mucho de los nervios por ello", añadió la mujer que le acompañó junto a otros familiares y amigos hasta los Juzgados.