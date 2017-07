Ingresa en prisión el presunto asesino del hombre apuñalado en el edificio de Salesas

El presunto asesino de Manuel Fernández Vázquez, el hombre de 59 años que apareció apuñalado el martes de la semana pasada en el cuarto de basuras del número 8 de la plaza Primo de Rivera (el edificio de Salesas), se encuentra encarcelado en Villabona. El Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo -en funciones de guardia y a petición de la Fiscalía del Principado- decretó el sábado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza del detenido, "sobre el que pesan indicios suficientes sobre la autoría de la muerte", según señalan fuentes de la Fiscalía. La instrucción del procedimiento se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que la identidad del supuesto asesino es aún una incógnita.

El hermetismo sobre el caso es tal que ni la propia hermana del fallecido sabía quien es el hombre encarcelado a última hora de ayer. "Me acabo de enterar de que hay un detenido por una vecina, que me enseñó la noticia publicada en las páginas web de los periódicos. Esto es una vergüenza, no es normal que me paren por la calle para contármelo y que no me hayan avisado de nada", explicaba la mujer en torno a la una de la tarde. Después llamó al Juzgado para tratar de recabar más información, pero su solicitud fue denegada. "Me dijeron que el caso está bajo secreto de sumario y que no me iban a decir nada, ni por teléfono ni presentándome allí. Nos alegramos mucho de que hayan dado con el autor y queremos que se pudra en la cárcel, pero estamos molestos por no haber recibido nada de información desde que ocurrió todo", señala la hermana del difunto. Según sostiene, "todavía no sabemos ni siquiera lo que le hicieron para causarle la muerte de forma oficial, así que estamos exactamente igual que el día que murió mi hermano, no sabemos nada".

La hermana de José Manuel Fernández, más conocido como "Lolín", explicó tras el suceso que la familia llevaba tiempo preocupada por el fallecido a raíz de las compañías que frecuentaba. Descarta que tuviera intención de suicidarse y sospecha que tras su relación con una mujer fallecida poco antes del crimen y con el exnovio de ésta podría encontrarse la clave para esclarecer su muerte. La hermana sostiene que la relación del fallecido con la que presentaba como su pareja no era normal. "El supuesto exnovio iba mucho por la casa y, según me contaba, ambos se drogaban", llegó a decir.

El entorno de Manuel Fernández Vázquez mantiene que esa relación supuestamente amorosa se sustentaba en puro interés económico. El hombre tenía una buena paga y su familia sostiene que su novia se beneficiaba de eso. "La verdad es que aunque ella decía que tenía una paga de 300 euros, él debía de pagarle todos sus gastos y los de su amigo", dijo también la hermana del hombre apuñalado, que acababa de cobrar la pensión poco antes de ser asesinado. Fuentes conocedoras del caso explicaron ayer a LA NUEVA ESPAÑA que el piso también era frecuentado por otras personas relacionadas con la droga y que los investigadores ya habían descartado a la expareja de la novia del fallecido como presunto autor de los hechos antes de detener al hombre que permanece en prisión. Las mismas fuentes afirman que el encarcelado, no obstante, "no era un desconocido" para Manuel Fernández Vázquez.

Aún quedan muchas sombras sobre el asesinato. Hasta ahora sólo han trascendido las declaraciones del portero del inmueble, que fue quien halló el cuerpo en el cuarto de basuras de un edificio en el que residen más de 800 personas. El hombre dijo que el cadáver estaba ensangrentado y que no le dio tiempo a ver nada más. Afirma que escuchó a los agentes hablar algo sobre un cuchillo, pero la presencia de un arma blanca en el lugar del crimen tampoco está confirmada.