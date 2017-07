López no logra sumar al PP en la exigencia de que Defensa devuelva la Vega a la ciudad

"¡Bien! Os borráis de la Vega", señaló el concejal de Somos Rubén Rosón fuera de turno después de conocer que el PP no apoyaría una moción para instar al gobierno central a devolver al Ayuntamiento de Oviedo los terrenos que ocupó durante años la fábrica de armas y que sí respaldaron el resto de grupos. "Calla un poco Rubén", le respondió el popular Gerardo Antuña. Estas palabras, pronunciadas con el micrófono apagado, resumen el enfrentamiento que ayer mantuvieron el equipo de gobierno y el PP sobre el futuro de los terrenos a la entrada de la ciudad. Agustín Iglesias Caunedo, portavoz popular, fue el encargado de exponer los motivos para no apoyar una propuesta "hostil" antes de que el alcalde, Wenceslao López, viaje a Madrid el próximo miércoles para tratar el tema con la ministra Cospedal.

"Si nos hubiese ofrecido crear un grupo de trabajo, tendría el apoyo del PP", explicó Caunedo al regidor tras acusarle de solicitar la reversión de los terrenos sin tener un plan para ellos. El portavoz del PP precisó que solo una parte del solar de la fábrica fue cedida por el Ayuntamiento en 1856. "Tenemos derechos sobre 20.000 metros cuadrados y quieren que nos den 120.000", argumentó. Caunedo, además, ligó el espacio de la Vega al del Cristo , dos zonas para las que pidió una "solución coordinada" y con los que acusó al gobierno local de querer "hacer caja". Con un "pelotazo" especulativo en el viejo HUCA y "consiguiendo los terrenos de balde" en la fábrica de armas.

En un tono tan duro como el utilizado por el concejal de la oposición, Wenceslao López pidió a Caunedo "los documentos que estipulan que no tenemos derechos, porque no hay ninguno en los informes" y criticó que no se sumase a una propuesta que "no es partidista sino oviedista". El Pleno ya se había tensado con las acusaciones que cruzaron el gobierno municipal y la oposición cuando se rechazó la propuesta del PP -apoyada por Ciudadanos- de agradecer la donación de Amancio Ortega, dueño de Inditex, para luchar contra el cáncer. Y el ambiente no se relajó en ningún momento. "No tiene credibilidad para hablar de pelotazo" respondió el Alcalde al portavoz popular para señalar después que la petición de apoyo a los grupos no respondía a la intención de marcar una actitud hostil contra Defensa. "Vamos a tratar de negociar", señaló el socialista. Apuntó, no obstante, que "hay base para un posible procedimiento" para reclamar terrenos, sobre todo "los más céntricos". La vía legal, sin embargo, sería "tediosa y larga" y el Ayuntamiento tratará de evitarla.

Durante el Pleno, que aprobó a propuesta del PP dedicar un espacio a Ignacio Echeverría, el español de padre ovetense que hizo frente a los terroristas del último atentado en Londres, también ofrecieron su punto de vista sobre la Vega otros miembros del Gobierno. Así. Roberto Sánchez Ramos (IU) recordó el valor patrimonial de la parcela cedida para albergar una fábrica de armas, uso que ya no se cumple. Y señaló que Oviedo ya logró que Defensa cediese los terrenos de El Milán en los que se edificó el Campus de Humanidades. Ana Taboada (Somos), por su parte, utilizó como ejemplo a los vecinos de Zamora que lograron recuperar el cuartel de Viriato: "Traemos al Pleno ese espíritu".