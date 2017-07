El Consistorio rechaza facilitar transporte nocturno a la fiesta

Los organizadores de las fiestas de Trubia mostraron ayer su malestar por la negativa del Ayuntamiento de Oviedo de establecer líneas de autobuses nocturnos que conecten la ciudad con la localidad durante las jornadas de principal actividad festiva. El presidente de la comisión de festejos, Juan García, asegura que su equipo solicitó a través del portal ciudadano de la página web municipal que se estableciera una conexión de transporte público por las noches. La petición no fue respondida hasta hace una semana, cuando los promotores de los festejos recibieron un escrito firmado por el técnico responsable del área de Transporte en el que les comunicaba que al no existir servicios "Búho" regulares en la localidad no era tampoco posible habilitarlos para los días de los festejos. Los organizadores no ocultan que la respuesta no les ha sentado nada bien, pues consideran que se trata de una discriminación hacia el pueblo de Trubia. "Nos vienen a decir que es un servicio del casco urbano, pero que no tienen alcance a la zona rural", se lamentan los miembros de una comisión que tenía esperanzas en que la incorporación del servicio mejorase la seguridad y animase a muchos ovetenses a desplazarse a la localidad para disfrutar de unas jornadas festivas que, prometen, estarán muy animadas.