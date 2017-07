Se elevan a tres los robos del fin de semana en el barrio del Cristo

La serie de robos que se produjo este fin de semana en el barrio del Cristo, generando un gran revuelo entre los vecinos, asciende de momento a tres viviendas, según el testimonio de una vecina de la urbanización afectada, en la Plaza Teodoro López Cuesta. Los hechos habrían tenido lugar en algún momento durante la jornada del sábado. El botín fruto del asalto a las casas incluye exclusivamente dinero y joyas.

Este martes se desplazaron varias unidades de Policía al lugar del suceso, y procedieron a alertar a todos los vecinos. También tomaron huellas e investigaron las viviendas donde se realizaron los robos. De esta forma, tras el registro, comprobaron que efectivamente varias puertas, en diversos portales de esta comunidad, estaban marcadas por el conocido como "testigo del¡ plástico". Probablemente, dicho mecanismo, fue instalado por los ladrones el viernes o el sábado por la mañana.

El "testigo de plástico" consiste en una tira transparente, apenas superior al tamaño de una uña, que los cacos colocan en los cantos de las puertas para detectar aquellas viviendas que se encuentran ocupadas. Generalmente, si durante su primera visita no oyen ruidos en la casa, pegan los plásticos y esperan hasta el día siguiente para revisar si han caído. Los ladrones suelen elegir aquellas plantas que parecen hallarse vacías. Así acceden a cada una de ellas y proceden al registro del domicilio en busca de objetos de valor y dinero.

Como es el caso de la urbanización del Cristo, los edificios que las bandas organizadas seleccionan para robar, son aquellos que todavía conservan las cerraduras instaladas por la promotora con llave multipunto. Este tipo de cerraduras, disponibles en gran cantidad de hogares, resultan vulnerables a la hora de frenar asaltos como los que se han perpetrado este fin de semana.

Mediante el sistema del "bumping", una sofisticada técnica que consiste en forzar la cerradura sin dejar huellas y que trae de cabeza a las fuerzas y cuerpos de seguridad de todo el país, los ladrones no sólo acceden a la vivienda sino que, además, son capaces de cerrar la puerta desde fuera con dos vueltas de llave. Este procedimiento de cerrajería se creó en los años sesenta, aunque no comenzó a emplearse en actos delictivos hasta hace unos pocos años.

El año pasado se registraron al menos media docena de denucias por parte de vecinos de barrios como La Corredoria, Pumarín, Vallobín y Ciudad Naranco, dando el aviso debido a robos en sus viviendas. La comunidad sita en la Plaza Rodríguez Cabezas, también vivió una experiencia similar a la que se ha producido en El Cristo con el temido "testigo del plástico". No obstante, la Policía no descarta que haya más casos casos en otros bloques de viviendas de la ciudad que aún no han transcendido, al encontrarse los propietariso de vacaciones.

Si se observan los "testigos", conviene llamar a las autoridades lo antes posible, para que monten un dispositivo de vigilancia y detengan a los autores en su segunda visita.