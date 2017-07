Foro prevé que las obras de la Ronda Norte den comienzo a lo largo de 2018

La presidenta de Foro Asturias, Cristina Coto, dio por hecho esta mañana que las obras para la construcción de la Ronda Norte de Oviedo darán comienzo a lo largo del próximo año. La diputada regional recordó que la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado presentada por su grupo para dotar con 500.000 euros la redacción del proyecto es un paso decisivo para que la infraestructura sea una realidad.

"Cuando se invierte así en un proyecto no es para que después no se desarrolle", apuntó la presidenta de Foro, quien, no obstante, señaló que los términos de la ejecución dependerán de las cuentas del próximo ejercicio. "Las negociaciones comenzarán enseguida y ahí nuestro grupo tendrá un papel decisivo para culminar el proyecto", apuntó.

La dirigente forista criticó que la ministra Magdalena Álvarez suprimiese durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006 las partidas destinadas para la obra que se consignaron durante la etapa de Francisco Álvarez-Cascos al frente del Ministerio de Fomento. "Fue un acto de felonía para con Oviedo y para con Asturias", apuntó.

Sobre las posibilidades de que el proyecto esté listo para este año se mostró optimista. "Es algo que compete al Estado, pero consideramos que seis meses son suficiente tiempo para poder culminarlo e iniciar los trabajos el año que viene", explicó.

También atacó al alcalde de Oviedo, el socialista Wenceslao López, por oponerse a un proyecto que, según recordó, previamente había defendido. "López debería explicar por qué en abril de 2015 consideró, en campaña electoral, que la obra era 'más necesaria que nunca' y ahora la califica de barbaridad", declaró . "El rechazo del tripartito a la Ronda Norte", insistió, "retrata el modelo de ciudad colapsada, gobernada por una administración cantonalizada y clientelar".

Estas declaraciones tuvieron lugar durante un acto en el que Foro presentó un video de minuto y medio de duración en el que se conjugan imágenes del caos circulatorio existente en diversos puntos de la parte occidental de la ciudad como las calles Ernesto Winter, la glorieta Luis Oliver, el puente Nicolás Soria o la avenida de Santander. Foro considera que ese escenario sólo se podrá resolver con la construcción de la infraestructura que lleva siendo objeto de debate político desde hace casi dos décadas. "Somos la única capital del estado que no tiene una circunvalación", dijo Cristina Coto, para reivindicar después el papel de Foro como partido que pelea contra "la marginación de Asturias".

Lo que no contempla la formación forista, que acudió a las últimas elecciones generales en coalición con el PP, es retomar otros proyectos alternativos como la Ronda Verde que en 2012 planteó el entonces recién estrenado alcalde popular Agustín Iglesias Caunedo como solución a los problemas del tráfico de buena parte de la ciudad.

"Se planteó como una vía única y no una autovía y no defendemos eso, porque no soluciona nada", puntualizó la presidenta de Foro Asturias.

La única alternativa que baraja Foro es, por tanto, la construcción de una Ronda Norte que daría la opción de enlazar directamente con la AS-II para salir hacia Gijón o, en cuanto el Principado concluya el ramal de acceso en La Corredoria desde dicha autovía hasta el HUCA, enlazar con la "Y". Según anunció Cristina Coto, el proyecto podría también incluir un enlace a la altura de San Claudio con la autovía A-63 para tomar la dirección a Grado o una dirección contraria para buscar la salida hacia León y otras zonas de la ciudad.