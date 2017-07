"Las sentencias no solucionan, sólo resuelven; muchas veces el conflicto sigue"

La abogada balear especializada en derecho de familia María Dolores Lozano Ortiz asistió en la tarde de ayer a la apertura del I Congreso en Derecho de Familia, en representación de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), que preside.

- ¿Dónde radica la importancia de buscar asesoramiento en un abogado de familia?

-Yo creo que la especialización en cualquier rama del derecho es importantísima, y como tal, cualquier ciudadano que tenga un problema, en cualquier ámbito de su vida, debe acudir a la persona especializada en esa rama. Hay una cuestión muy importante, que es el tema de la abogacía preventiva. Es necesario acudir al abogado antes de que se produzca el problema. Por ejemplo, para el asesoramiento del régimen económico matrimonial, para pactar cuáles van a ser las condiciones de separación y divorcio, o incluso para el tema tan actual como es la elección del primer apellido. Creo que la abogacía preventiva es algo fundamental.

- Durante la inauguración del congreso mencionó que existen carencias en la materia legislativa.

-Sí, creo que hay varias carencias. En principio, lo que consideramos que es totalmente necesario es una modificación de toda la ley procesal relacionada con la ejecución de la sentencia. Un conflicto familiar no acaba con la sentencia. En el ochenta por ciento de los casos la sentencia es solo una fase de esa "crisis" familiar. Las sentencias no solucionan, solo resuelven. El conflicto sigue, ya que la relación entre los miembros de la familia es continua y permanece, con lo cual la forma de intentar hacer cumplir esa sentencia muchas veces es inviable con la legislación actual. Otra reforma que creemos que se precisa es la de la existencia de una ley de parejas estables a nivel nacional. Hay determinadas comunidades autónomas que tienen su ley de parejas estables. Esto da lugar a una multiplicidad de legislaciones que no solventa el problema.

- ¿Se abusa en los conflictos de familia de acudir constantemente al juez con la jurisdicción voluntaria?

-Sí, como ha dicho Natalia Velilla, Magistrada de Torrejón de Ardoz, la ponente, con esta ley se están inundando los juzgados. Se está haciendo un abuso del procedimiento. No todo es importante, aunque pueda parecerlo. Y no todo es urgente. Yo creo que hay cuestiones que no deberían entrar, por eso es tan importante que empecemos a manejar otros métodos alternativos de resolución de conflicto.

- ¿Por ejemplo?

-Cuando una pareja continuamente tiene problemas y discute sobre cómo llevar a cabo las funciones de la patria potestad, creo que lo ideal sería nombrarles un coordinador de parentalidad, un profesional con unas técnicas y habilidades especiales que tiene que ayudar al juez a implementar la sentencia que ha dictado. Será el que les ayude a llegar a acuerdos. Como no tenemos una jurisdicción de familia, equipos psicosociales y otra serie de medios, porque es necesario dotarlos económicamente, nos encontramos con que la Administración de Justicia está colapsada.

- ¿Es necesaria una ley que regule la custodia compartida o es suficiente la jurisprudencia del Supremo?

-No hace falta una ley. Con la jurisprudencia y la legislación civil creo que es suficiente. También es cierto que una ley servirá para otras cuestiones derivadas de la custodia compartida, como la vivienda familiar.

- Desde la asociación ¿qué diferencias se perciben entre el Principado de Asturias y el resto de comunidades autónomas?

-En Asturias existen pocas sentencias otorgando la custodia compartida a pesar de la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo sobre esta materia, que establece que el sistema de custodia compartida debe aplicarse con preferencia. Además, existe una falta de medios importante, lo que motiva dilaciones indebidas en la resolución de los procedimientos. También existe una dilación excesiva en las emisiones de los informes periciales de los equipos psicosociales adscritos a los juzgados. Por último, hemos observado también poca permeabilidad a los acuerdos y criterios que se adoptan con periodicidad anual entre el Consejo General del Poder Judicial y la abogacía especializada en derecho de familia.

- ¿Cómo surgió la idea de realizar este primer congreso en Asturias?

-Dentro de los fines de nuestra asociación está la formación y la organización de encuentros, jornadas y congresos a lo largo del territorio nacional. Está dentro de nuestras actividades principales. Pensamos que es una buena estrategia de formación. Aparte de estos congresos regionales en marzo celebramos nuestro encuentro nacional en Madrid.