Wenceslao López: "En información ciudadana no se restringieron derechos"

En ambos casos se perderían los tres millones de euros que el tripartito esperaba recaudar con esta medida, pero el segundo supuesto podría suponer incluso un importante desembolso para las arcas municipales. "Si los afectados pagan y después ganan en los tribunales el Ayuntamiento tendría que devolverles el dinero con los intereses correspondientes. También es cierto que se puede pedir la suspensión de ejecución del acto y no pagar hasta que los tribunales se pronuncien, pero aún así habría gastos", explica el letrado Miguel Teijelo.

Pero el Alcalde de Oviedo, que ya habla de tribunales, confía en que los jueces no le quiten la razón al Ayuntamiento. "Hay que esperar a ver qué ocurre, el tema está en vía judicial", dijo para enfocar el asunto. Wenceslao López reconoce que el anuncio oficial del cambio de la ordenanza no se insertó en ningún diario, pero también considera que "publicaciones no oficiales ha habido en exceso". Es decir, el Alcalde defiende que todo lo publicado sobre el IBI en los medios locales es información más que suficiente como para que los ciudadanos no hayan visto mermados sus derechos. "El tema ha salido en los medios audiovisuales y escritos infinidad de veces, así como en infinidad de páginas web o en los boletines oficiales. Esperemos que los jueces interpreten la cuestión con cierto razonamiento", señala.

Así, Wenceslao López sostiene "que a nivel de información ciudadana no se ha restringido ningún derecho" y que "no hay nadie que no se haya enterado del cambio de las ordenanzas fiscales". Desde su punto de vista, "los recursos, que hay muchos, demuestran que los afectados se enteraron". El Alcalde espera, por lo tanto, que los jueces "no encuentren argumentos para anular la ordenanza", porque, de ser así, razona "las consecuencias (de la supresión del impuesto diferencial) serían mucho más graves que las causas (el error administrativo)". Los expertos no comparten la interpretación que hizo ayer el Alcalde. "No vale para nada que el tema se haya tocado en los medios. La ley marca que tiene que hacerse un anuncio oficial y así tiene que ser. El procedimiento es el que es y no se puede cambiar", recalca Teijelo.