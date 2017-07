Educación apercibe a una contrata condenada por impagos a dos empleados

El Juzgado de lo Social número 3 de Oviedo ha condenado a la empresa Educación Deportiva del Principado S. L., que gestiona las piscinas municipales, a pagar 14.000 euros a dos de sus empleados. Los trabajadores habían denunciado a la adjudicataria del Ayuntamiento por no haberles pagado todo su salario, atentando así contra sus derechos laborales. La justicia falló a favor de los denunciantes tras comprobar "de forma suficiente la certeza de lo reclamado".

El ejecutivo local ha apercibido ya a la empresa y estudiada tomar más medidas contra la compañía, que fue contratada por el anterior equipo de gobierno, y debía dinero a los dos trabajadores en concepto de salario base, antigüedad y pagas extra.

"No vamos a consentir que ninguna de las empresas contratadas por este consistorio no sea ejemplar con los derechos laborales de sus trabajadores", destacó ayer la concejala de Educación, Mercedes González (Somos). El propio Ayuntamiento fue, de hecho, quien animó a los empleados a denunciar. "Estamos indignados dado que no es la primera vez que esta empresa incumple con sus obligaciones", explicó González, para apuntar después que el Ayuntamiento trabaja para "mantener e incrementar los derechos de los trabajadores para que puedan desempeñar su trabajo en condiciones dignas".