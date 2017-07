El "error municipal" hace peligrar otros tributos, dice la oposición

Los partidos de la oposición consideran que el error administrativo cometido por el Ayuntamiento al no haber publicado en uno de los diarios de mayor difusión los cambios efectuados en la ordenanza fiscal puede suponer un auténtico mazazo para las arcas municipales. Según sostiene Cristina Fernández, concejal del PP, la equivocación podría tener como consecuencia, no sólo la anulación del llamado IBI para ricos, sino también "la de cualquier tasa o impuesto establecido en las ordenanzas fiscales" del 2017. "Si la ordenanza fuese anulada judicialmente, el Ayuntamiento podría tener que devolver los ingresos obtenidos con sus correspondientes intereses. Los impuestos denominados obligatorios, como el IBI, el IAE o el impuesto sobre vehículos podrían ser abonado en el mejor de los casos conforme a la ordenanza anterior, pero los no obligatorios, es decir todos los demás, podrían ser anulados", afirma Fernández.

La edil de los populares, abogada de profesión, sostiene que la no publicación del anuncio mermó el derecho de los afectados a ser informados y considera que la "falta de gestión" del tripartito podría "hundir en un solo año las fuentes de financiación" del Ayuntamiento. La concejala del PP critica además al concejal de Economía "por mentirles a los ciudadanos a los que les dijo que no se les iba a cobrar el IBI diferencial" y asegura que en Oviedo hay más particulares afectados. "Hay más comunidades de Vecinos afectadas, como las de Valentín Masip 25 y Avenida de Galicia número 3. No por tener garajes sino por tener la comunidad de propietarios oficinas y locales comerciales en sus bajos, y ello con independencia de que éstos estén o no arrendados, es decir sin tener en cuenta si generan o no riqueza", señala Cristina Fernández.

Desde el grupo municipal de Ciudadanos también llueven las críticas tras lo que ellos consideran un "error municipal". En caso de que la ordenanza se declarase nula, "prácticamente todos los recibos del IBI se verán afectados este año y habrá que modificarlos", indica el concejal Luis Zaragoza. Bajo su criterio, "la ordenanza contempla una rebaja del impuesto para todos los inmuebles de naturaleza urbana del 0,67 al 0,65 por ciento, es decir, para la práctica totalidad de los inmuebles de Oviedo. Si la ordenanza se declara nula, la aplicable será la de 2016, con lo que todas las novedades incorporadas este año son nulas", argumenta.

A esto hay habría que añadir "que las bonificaciones o descuentos en el IBI que se habían aprobado este año también quedarán anuladas". Las nuevas bonificaciones aprobadas en el IBI para 2017 benefician a las familias de acogida, "que se podían acoger a los descuentos de familia numerosa equiparando menores acogidos con biológicos"; a las viviendas de protección oficial, "que habían pasado de una bonificación del 25 por ciento del año pasado al 35 por ciento de este año y a las edificaciones con sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, "que pasaban a tener una rebaja del 20 por ciento al 30 por ciento de este año. "Rosón ha instaurado el caos en el Ayuntamiento y el máximo responsable de tener al pinche de cocina como jefe de máquinas del trasatlántico es el Alcalde", asegura Luis Zaragoza.