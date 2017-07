Día D en las orillas del Trubia

Bombas y cánticos militares, el ramo que lanza una novia con sospechoso bello en las piernas, más de media docena de coches de choque flotadores, dos piratas sin timón y un par de representantes de los Alpes de Asturias.

Un año más, los trubiecos se lanzaron río abajo en sus chalupas fabricadas a mano, con motivo del descenso folclórico de Trubia. Esta divertida actividad, organizada por la Asociación Cultural y Sofetru (Sociedad de Festejos de Trubia), constituyó el cénit de las fiestas locales. En ella participaron diversos grupos de amigos que se animaron a "navegar" las aguas, disfrazados, cada uno, según su propia temática, a juego con la embarcación.

En torno a las cinco de la tarde sonó el pistoletazo de salida que dio luz verde al descenso. Once barcazas divididas en cinco agrupaciones (31 personas) saltaron al agua dejándose llevar por la corriente del río Trubia. "Es un milagro coordinar a todos para que salgan al mismo tiempo" comentaba "Teyo", vocal de la Asociación Cultural y organizador del descenso. "El que no participa es porque no quiere". Incluso uno de los directivos de la organización se dejó ver disfrazado de novia, empapado y tratando de llegar a buen puerto junto a su banda de "La boda de chiflados".

En cabeza, sin embargo, iban "Los Alpes Trubiecos", quienes junto a "Los Piratas" componían los equipos más pequeños -y en consecuencia más ligeros-, de apenas dos participantes cada uno. Además, la peña de "Los coches de choque" acaparaban la zona "pilotando" por parejas siete autos flotadores, construidos a base de poliespán sobre un neumático.

Por último, pero no menos importante, "Los marines Asturianos" alcanzaban la meta, tirando petardos a diestro y siniestro como si las orillas del río Trubia fuesen las playas de Normandía, o tocando la trompeta y levantando al Cristo crucificado, en un remendo pasado por agua de la Legión Española en Semana Santa.

Sin duda, el espectáculo estaba servido para los vecinos del pueblo, así como para algunos asistentes de fuera que no daban crédito ante el desmadre y la originalidad de la fiesta. Eso sí, todos parecían disfrutar del entretenido descenso, que podía seguirse desde los tres puentes que salen al paso del río durante el recorrido. Entre el público, se encontraba camuflado el jurado, formado por sendos representantes de la Asociación de Amas de Casa, la Asociación de vecinos y Sofetru. "Premiamos la simpatía y el artilugio del trabajo en conjunto" afirma Elvira, de la Asociación de Amas de Casa. "La valoración general es que ha habido poca participación, probablemente debido al mal tiempo. Sin embargo, este año las barcazas han terminado en mejores condiciones que en ediciones pasadas". El cauce del río disponía de la suficiente profundidad para que estas no quedaran encalladas entre las piedras y, además, a medida que transcurría la tarde, iba descendiendo el nivel del agua.

Por otra parte, agentes de la Policía Local y varias unidades de bomberos vigilaban que no hubiese ningún accidente. "Nunca ha pasado nada, así que estamos tranquilos. Tampoco es una actividad peligrosa", explicaban.

Ya de madrugada, se llevó a cabo la entrega de premios. En primer lugar quedaron "Los coches de choque", quienes recibieron cien euros como ganadores. Detrás de ellos fueron premiados, en este orden: "Los marines asturianos", "La boda de chiflados", "Los Alpes trubiecos" y, en último lugar ,"Los piratas". Tras esta segunda jornada, las fiestas sigue hoy con vermú, juegos infantiles y campeonato de aviones de papel a las siete de la tarde.