Loma del Canto, trampa infinita

Un "Villa Magdalena" en cada casa. Así se sienten, incapaces de afrontar el pago millonario que les reclama el Tribunal Superior de Justicia de Asturias por una expropiación en Loma del Canto, los 27 pequeños propietarios de fincas en la falda del Naranco, justo detrás del polideportivo de Vallobín. Igual que en el caso del palacete de la Avenida de Galicia también se trata aquí de un proceso judicial largo y enrevesado en el que la crisis del ladrillo ha jugado sus cartas y los vecinos han perdido. La diferencia, lamentan, es que el Ayuntamiento, les ha querido dejar tirados a su suerte sin ayudar a buscar ninguna solución.

En los años dorados de la especulación inmobiliaria, una serie de constructoras plantearon una operación urbanística en esta zona de Oviedo. Compraron la mitad de los terrenos y la otra mitad de pequeños propietarios se sumó a lo que urbanísticamente se denomina una unidad de gestión ante el temor, explican, de ser expropiados. Todos menos uno. Los propietarios de una finca de diez mil metros cuadrados en el sector norte del ámbito quedaron fuera de la unidad. No había acuerdo entre sus propietarios y, además, una empresa había firmado con ellos un preacuerdo de venta. Al pleito entre aquellos propietarios y la empresa que los iba a comprar se sumó el del procedimiento para expropiarlos. Al final, pasados diez años, el resultado es que aquella empresa quebró y los propietarios originales acabaron resultando los beneficiarios de una expropiación que ha acabado multiplicando por cinco su valor inicial. De los 1,8 millones en que tasó la CUOTA la finca se ha pasado a 3,243 millones más 0,97 de intereses y 1,27 de liquidación final. En total, 5,5 millones de euros que el TSJA reclama a la unidad de gestión de Loma del Canto desde 2015.

Desde marzo, una providencia del tribunal insiste en que todos los propietarios procedan al pago solidario de esta cantidad. Pero en la unidad de gestión no hay dinero. No lo hay porque la mitad de los propietarios, aquellas constructoras que al final no construyeron y que se deberían de haber hecho cargo de estos pagos, quebraron. Queda la administración: Ayuntamiento y Principado. Cada uno es propietario del 8%. Los minoritarios oscilan entre un 0,5% y un 4%, según los casos. Su argumento es que no se puede pagar la expropiación porque no hay dinero como tal en la Unidad de gestión, que además nunca desarrolló el proyecto de compensación, con lo que no tiene establecidos con precisión los porcentajes de cada uno de los miembros. Lo que los pequeños propietarios esperaban es que el Ayuntamiento y el Principado negociaran con los expropiados y buscaran una salida. Al revés, mientras la administración regional no ha movido ficha todavía, el Ayuntamiento se ha apresurado, hace más de un mes, a pagar su parte, unos 350.000 euros. La unidad de gestión funciona bajo control y fiscalización del Ayuntamiento. Pero al margen de buenas palabras de solidaridad, en la última asamblea el concejal de Urbanismo Ignacio Fernández del Páramo (Somos) les anunció que ellos pagaban y que el resto debería hacer lo propio.

Cada pequeño propietario toca a cantidades que podrían ir de los 50.000 a los 200.000 euros. Algunos, explican desde la asamblea de propietarios, son personas mayores, viudas, jubilados, que se ven incapaces de hacer frente a estos pagos. Sobre la mesa han puesto otras soluciones: iniciar un incidente de imposibilidad de cumplir la sentencia, tratar de pagar a los expropiados con su propio terreno o incluso que las administraciones permitan cambiar el modelo de junta de compensación al de expropiación. "Somos gente humilde atrapada en esto, sólo queremos que pare, que negocien con los propietarios y busquen una solución". Pero el Ayuntamiento, denuncian, ha pagado lo suyo y ahora mira para otro lado.