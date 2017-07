El nuevo suelo de dos millones del IBI a los ricos sólo se aplicará a los garajes

El Ayuntamiento de Oviedo sólo elevará el suelo para empezar a aplicar el llamado IBI de los ricos en el caso de aquellos inmuebles destinados a almacén o estacionamiento. El tripartito -PSOE, Somos e IU- ha dado marcha atrás tras las protestas vecinales de las que se ha venido haciendo eco este diario y el año que viene sólo aplicará el tributo pensado para gravar a las grandes fortunas a aquellos bienes con un valor catastral superior a los dos millones de euros, según pudo saber este diario. Ese mínimo está fijado actualmente en un millón de euros, una barrera que obliga a pagar el IBI diferencial a más de quinientos ovetenses que guardan el coche en garajes en los que no existe un división horizontal de la propiedad, una situación que dispara el valor catastral de esos inmuebles por encima del establecido y que repercute en una subida de entre cuarenta y setenta euros en el recibo de cada vecino.

De las 42 referencias catastrales que están llamadas a pagar este año el IBI para ricos en el apartado de almacenes o estacionamientos, sólo 22 seguirán abonando el impuesto diferencial el año que viene. Es decir, que si la medida que planea el tripartito se formalizase en la ordenanza fiscal de 2018, habría 20 pagadores menos por este concepto. Es cierto que la medida dejaría exentas a las comunidades vecinales ahora afectadas por el tributo y que así el Gobierno municipal cumpliría su promesa de no gravar a ningún ciudadano particular con el impuesto destinado a las grandes fortunas, pero también lo es que entre los que se librarían de pagar se encuentran algunas constructoras, la Corporación Masaveu o el propio Principado de Asturias, entidades que cuentan con garajes o almacenes que no sobrepasan esos dos millones de euros que se barajan como suelo para aplicar el diferencial.

Los propietarios de inmuebles destinados a oficinas, los de tipo industrial y los de uso comercial que superen el millón de euros de valor catastral seguirán pagando el IBI para ricos, según los planes que maneja el tripartito. En ese aspecto nada cambiará con respecto a la normativa fiscal vigente para este año, al igual que no lo hará en el caso de los inmuebles destinados a ocio y hostelería (pagan aquellos valores que están por encima de los 2,6 millones) y los de uso deportivo. En este último caso el suelo está establecido en 7,6 millones y sólo hay un complejo en la ciudad dentro de la lista de los pagadores del impuesto para las grandes fortunas. Una de las concejalas de la oposición, la popular Cristina Fernández, sostiene que elevar sólo el suelo del IBI diferencial en el caso de los garajes o almacenes es "un agravio comparativo" con respecto a los propietarios de inmuebles con otros usos. "¿Se es más rico por tener un garaje o un comercio si el valor catastral es el mismo?", se pregunta la edil del PP.

Esas son las pretensiones del tripartito de cara al 2018, pero aún está en el aire lo que va a ocurrir con el impuesto para ricos que figura en la ordenanza fiscal de este año, el que además de a las empresas y negocios afecta además a los vecinos. Y es que el error administrativo cometido por el Ayuntamiento -el Consistorio no publicó los cambios efectuados en la normativa en uno de los diarios de mayor difusión, como exige la ley- podría llevar a la anulación de la ordenanza que recoge el IBI para las grandes fortunas y afectar además al resto de los ovetenses, ya que lo más probable es que si la normativa queda sin efecto tenga que aplicarse la de 2016, que no contempla las rebajas aplicadas este año para todos los inmuebles de naturaleza urbana. Des ser así, los ovetenses de a pie tendrían que pagar aproximadamente un 4,4 por ciento más en sus recibos.

Por el momento varios de esos "grandes propietarios" afectados por el IBI diferencial -con inmuebles de cualquier uso y valores catastrales que superan con creces los mínimos establecidos- ya han presentado recursos en los tribunales y las primeras sentencias se esperan en torno al mes de octubre. Parece que la intención del Ayuntamiento, según adelantó el propio Alcalde, es pasar los recibos a todos los contribuyentes y seguir adelante por la vía judicial, aunque eso pueda suponer, a la larga, un gran desembolso para el Consistorio. No en vano, si los jueces fallan en contra, el Ayuntamiento no sólo dejaría de ingresar los tres millones extras que pretendía recaudar con el IBI para ricos, sino que podría tener que devolver ese dinero con intereses.

El Partido Popular cargó ayer directamente contra el concejal de Economía, Rubén Rosón (Somos). "Rosón anuncia que rectificará el IBI para el 2018 escudado detrás de su partido, pero sigue sin dar la cara, sigue sin dar explicaciones de por qué mintió. Y lo que es peor, sigue sin dar soluciones a los 'vecinos no ricos', a los que año si que les sube el IBI", dice Cristina Fernández. En su opinión, "Si el IBI es anulado se anularán todas las bonificaciones aprobadas para este año y el resultado será que el aumento del impuesto será para todos los vecinos de la ciudad".