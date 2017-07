Los aspirantes asturianos dispuestos a revolucionar la casa de Gran Hermano

El casting de "Gran Hermano 18 Revolution" ha llegado a Oviedo esta mañana. Los posibles concursantes han sido convocados en el Hotel Silken Monumental Naranco, en la calle Marcelino Suárez. Los primeros llegaron antes de la media noche. La mayoría de ellos han destacado ser personas especiales, merecedoras de entrar en la casa más famosa de España. Todos coinciden en señalar que una de las cosas que les motiva para entrar es "vivir la experiencia" y "hacer un cambio importante en mi vida". Algunos quieren "poner la casa patas arriba" y otros entran "para dar mucho juego y mucha guerra". Ninguno quiere ser el mueble de la casa.

La avilesina Brenda Novo fue la primera en entrar a hacer el casting. Esta treintañera llegó a las 23.30 de la noche de ayer para guardar cola. Dice que acapara todas las personalidades presentes y que no hay nadie como ella. Es camarera, animadora y profesora de gimnasia rítmica. Jonathan Francos vive en La Felguera y es la primera vez que se presenta al casting. Quiere sumar una nueva experiencia en su vida. Si entra en la casa "voy a dar mucha guerra y pasarlo bien", asegura. Uno de los motivos por los que se presenta es que "quiero demostrar que con la silla de ruedas se puede hacer de todo". Carmen Peinado tiene 51 años, nació en Santander pero es asturiana de adopción. Afirma que tiene una cuenta pendiente con la hermana, motivo por el cual se presenta al concurso. "Quiero revolucionar con todas mis armas". Los motivos para ser la elegida son que tiene un físico estupendo y que no está nada "tuneada". Dimas Blanco viene desde Galicia y lleva cuatro años presentándose: "Tenía dos sueños en mi vida: ser una Spice Girl, que ya no puedo, y entrar en Gran Hermano". Trabaja en una empresa de conservas en Galicia y además es una drag queen que realiza espectáculos por la noche. "Gran Hermano es el medio para ser la diva que deseo ser", afirma. También dice que no le gusta perder y que quiere "revolucionar España".

Los encargados de realizar el casting realizarán la pertinente prueba hasta las siete de la tarde aproximadamente.