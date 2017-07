Alicia Méndez: "En África se escucha y se debate, aquí ya no"

"En África se escucha y se debate, es posible dialogar; aquí ya es difícil encontrar eso. Pienso irme a vivir allí porque en España ya no me espera nada". Lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA la escritora naviega Alicia Méndez, durante la presentación de "La bruja y el chamán", donde late la cultura africana a la que se siente tan ligada.

Méndez, que presentó su libro en un coloquio con el escritor Rubén R. Cubiella, aseguró que cuando escribe trata de transmitir ese caos que, a su juicio, "somos los seres humanos". Méndez, que enfermó de cáncer y tuvo que dejar su trabajo, denunció el sistema español de seguridad social que expulsa a los enfermos de larga duración que no pueden cotizar. "Después de 26 años como autónoma me veo sin ninguna prestación". Aún así, la autora, madre de cuatro hijos, dos biológicos y otros dos adoptados, hizo gala de una gran fortaleza y aclaró que las metas materiales no conducen a la felicidad. Una vez más recurrió al ejemplo de África, "donde impera la cultura de la generosidad, y donde aprendo cosas de gente con una sabiduría mucho más profunda que la que me encuentro en Europa". Alicia Méndez, que colabora con la ONG Pueblos de Sahel Voluntariado, señala que "La bruja y el chamán" es un cuento sobre la filosofía de la vida. "La bruja es cualquier mujer y el chamán es la filosofía de vida africana que nos enseña como enfrentarnos a las dudas interiores", aseguró. La autora de "La herencia de África" presenta en esta ocasión una obra que puede entenderse como una proyección de futuro, una premonición, o como un viaje hacia la calma. "Esta obra anima a vivir el presente, así como a hacer caso tanto a la realidad como a la magia".