Los presupuestos participativos generan "enfrentamiento", denuncia el PP

La concejala del PP ovetense, Covadonga Díaz, afirmó ayer que "los presupuesto participativos realizados por Ana Taboada son el claro ejemplo de controversia y enfrentamiento entre los vecinos y el propio equipo de gobierno".

Después de que el área de Participación, con la concejala Ana Taboada al frente, hiciera público este fin de semana los datos de apoyos recibidos por las distintas propuestas en la primera fase de presupuestos populares, el PP denunció que detrás de todo este proceso sólo hay "propaganda ideológica" para que participen en la votación sus "pocos afines" y "hacer bulto".

" Da igual que sea en presupuestos participativos, que en los distritos, que en las asambleas ciudadanas o en los plenos del Ayuntamiento. Son siempre los mismos. Esto a los vecinos de Oviedo no les interesa", afirmó Díaz.

Los resultados anunciados del proceso de presupuestos participativos están muy lejos, según el PP, de ser tan buenos como afirma el equipo de Gobierno y solo los han presentado, insisten los populares, para "sacar pecho". La concejala Covadonga Díaz afirma que "el resultado del esfuerzo participativo son proyectos apoyados por 200 personas en una ciudad de más de 200.000". Insiste la edil PP en que Taboada pretende "engañar a la gente con envoltorios de presupuestos participativos o con dinamizadores que florecen como setas, siempre unidos a su cuerda ideológica, pero que en Oviedo causan rechazo".

El PP también recalca que la participación debería de realizarse desde los distritos y no desde esta nueva convocatoria. Sin embargo, denuncia Díaz, el sistema de distritos "parece que no le gusta a Taboada, porque alguno se ha escapado de su férreo control y todo lo que no puede manejar prefiere erradicarlo".

Para el PP ovetense, la fallida política de Participación diseñada por Ana Taboada ha hecho que la ciudad viva en una incertidumbre constante de enfrentamientos vecinales con el equipo de Gobierno. "Lo mejor que podrían hacer es remangarse, ponerse ya a trabajar en el presupuesto de 2018 y procurar que esté listo en fecha para que la ciudad pueda beneficiarse y no vivir en el bloqueo al que la condenan los podemitas de Somos". Añade Díaz que el trabajo se debería enfocar en "participar del trabajo que necesita Oviedo y que con ellos brilla por su ausencia".'